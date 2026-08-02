Ranjeni Pandurević stabilnog stanja, u toku uviđaj

Muškarac koji je večeras povrijeđen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu primljen je u Bolnicu "Srbija" gdje mu je pružena medicinska pomoć i stabilnog je stanja, rečeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Izvor: Bolnica Srbija

"Pacijent je zbrinut na Odjeljenju hirurgije, gdje je utvrđeno da je zadobio prostrijelnu ranu. Prema procjeni ljekarskog tima, trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja", naveli su iz Bolnice "Srbija".

Na mjestu pucnjave, u blizini kafića "Njuz" u Spasovdanskoj ulici, u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

"Uviđaj vrše policijski službenici", potvrđeno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policiji je prijavljeno da je u 18.30 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja kod kafića "Njuz".

Tom prilikom povrijeđen je Kosta Pandurević, a za pucnjavu je osumnjičen Đorđe Ždrale za kojim policija traga.

(Srna/Mondo)