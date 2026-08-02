logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ranjeni Pandurević stabilnog stanja, u toku uviđaj

Ranjeni Pandurević stabilnog stanja, u toku uviđaj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac koji je večeras povrijeđen u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu primljen je u Bolnicu "Srbija" gdje mu je pružena medicinska pomoć i stabilnog je stanja, rečeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Ranjeni Pandurević stabilnog stanja Izvor: Bolnica Srbija

"Pacijent je zbrinut na Odjeljenju hirurgije, gdje je utvrđeno da je zadobio prostrijelnu ranu. Prema procjeni ljekarskog tima, trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja", naveli su iz Bolnice "Srbija".

Na mjestu pucnjave, u blizini kafića "Njuz" u Spasovdanskoj ulici, u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

"Uviđaj vrše policijski službenici", potvrđeno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policiji je prijavljeno da je u 18.30 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja kod kafića "Njuz". 

Tom prilikom povrijeđen je Kosta Pandurević, a za pucnjavu je osumnjičen Đorđe Ždrale za kojim policija traga.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Istočno Novo Sarajevo pucnjava povrijeđeni

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ