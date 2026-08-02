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Bruceloza potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje u Livanjskom kantonu

Bruceloza potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje u Livanjskom kantonu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Na području Livanjskog kantona ove godine bruceloza je potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje. Najviše zaraženih životinja registrovano je u Glamoču, Kupresu, Drvaru i Tomislavgradu.

Bruceloza u Livanjskom kantonu: Zaraženo troje ljudi i 72 životinje Izvor: MONDO, Danijela Pašić

Na području Livanjskog kantona ove godine bruceloza je potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje, pokazuju podaci nadležnih službi u Federaciji BiH.

Iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo saopšteno je da su dva oboljela lica sa područja Drvara, dok je treći slučaj registrovan u Livnu.

Kada je riječ o životinjama, ove godine potvrđena su 72 slučaja bruceloze, i to kod 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su uklonjene u skladu sa propisanim procedurama.

Ovogodišnji broj zaraženih životinja čak je deset puta veći nego prošle godine, kada je na području Livanjskog kantona registrovano svega sedam slučajeva.

Žarišta bolesti među životinjama evidentirana su u Glamoču, Kupresu, Drvaru i Tomislavgradu, prenijeli su federalni mediji.

Bruceloza je i dalje prisutna i na području Srednjobosanskog kantona, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja.

Bruceloza je hronična zarazna bolest koja pogađa različite vrste domaćih životinja, ali može biti prenesena i na ljude.

Do zaraze kod ljudi može doći neposrednim kontaktom sa oboljelim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima, ali i konzumiranjem nepasterizovanog mlijeka te proizvoda napravljenih od sirovog mlijeka.

Poseban rizik predstavljaju mladi sir, kajmak i drugi domaći mliječni proizvodi ukoliko mlijeko nije prošlo odgovarajuću termičku obradu.

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bruceloza Livno

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