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Dodik i Vučić u nedjelju u Drvaru

Dodik i Vučić u nedjelju u Drvaru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sutra će posjetiti Drvar, gdje će razgovarati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".

Vučić i Dodik sutra u Drvaru, u fokusu novi razvojni projekti Izvor: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće sutra opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko", potvrdila je načelnica opštine Dušica Runić.

"Čast nam je što ćemo po treći put ugostiti predsjednika Srbije. Razgovaraćemo o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima. Očekujemo da će Srbija, na čelu sa predsjednikom Vučićem, nastaviti da pruža snažnu podršku našoj opštini", rekla je Runićeva.

Ona je istakla da podrška predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske nije izostala ni ove godine, posebno kada je riječ o pomoći za tekuću likvidnost opštinskog budžeta.

"Od Srbije očekujemo podršku za realizaciju infrastrukturnih projekata koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva", navela je Runićeva.

Ona je naglasila da srpski narod u Drvaru može opstati i razvijati se samo uz kontinuiranu podršku Republike Srbije i Republike Srpske.

Posjeta predsjednika Vučića i Dodika Drvaru planirana je za 16 časova.

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Milorad Dodik Aleksandar Vučić Drvar posjeta

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