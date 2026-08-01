Dodik i Vučić u nedjelju u Drvaru

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sutra će posjetiti Drvar, gdje će razgovarati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".

Izvor: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće sutra opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko", potvrdila je načelnica opštine Dušica Runić.

"Čast nam je što ćemo po treći put ugostiti predsjednika Srbije. Razgovaraćemo o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima. Očekujemo da će Srbija, na čelu sa predsjednikom Vučićem, nastaviti da pruža snažnu podršku našoj opštini", rekla je Runićeva.

Ona je istakla da podrška predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske nije izostala ni ove godine, posebno kada je riječ o pomoći za tekuću likvidnost opštinskog budžeta.

"Od Srbije očekujemo podršku za realizaciju infrastrukturnih projekata koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva", navela je Runićeva.

Ona je naglasila da srpski narod u Drvaru može opstati i razvijati se samo uz kontinuiranu podršku Republike Srbije i Republike Srpske.

Posjeta predsjednika Vučića i Dodika Drvaru planirana je za 16 časova.