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Droga sve veći problem u Srpskoj: MUP RS otkrio više od 1.600 slučajeva zloupotrebe

Droga sve veći problem u Srpskoj: MUP RS otkrio više od 1.600 slučajeva zloupotrebe

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Za šest mjeseci ove godine u Republici Srpskoj otkriveno je 1.617 slučajeva zloupotreba droge što je za 12,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

spid droga ilustracija Izvor: Shutterstock

Riječ je od 253 krivična djela i 1.364 prekršaja, preciziraju iz MUP-a.

Policijski službenici su na mjestu izvršenja krivičnog djela zatekli i uhapsili 35 izvršilaca.

"U toku prvih šest mjeseci 2026. godine na teritoriji Republike Srpske otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju droge, na područjima Banjaluke, Gradiške i Bijeljine", navode iz MUP-a.

U oblasti otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe droge sprovedeno je 26 operativnih akcija, a samo u sklopu akcije "Brazil" otkriveno je i oduzeto oko 50 kilograma marihuane, zbog čega je uhapšeno pet lica. 

(Srna)

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Tagovi

Republika Srpska droga MUP RS

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