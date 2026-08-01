Droga sve veći problem u Srpskoj: MUP RS otkrio više od 1.600 slučajeva zloupotrebe

Za šest mjeseci ove godine u Republici Srpskoj otkriveno je 1.617 slučajeva zloupotreba droge što je za 12,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Riječ je od 253 krivična djela i 1.364 prekršaja, preciziraju iz MUP-a.

Policijski službenici su na mjestu izvršenja krivičnog djela zatekli i uhapsili 35 izvršilaca.

"U toku prvih šest mjeseci 2026. godine na teritoriji Republike Srpske otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju droge, na područjima Banjaluke, Gradiške i Bijeljine", navode iz MUP-a.

U oblasti otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe droge sprovedeno je 26 operativnih akcija, a samo u sklopu akcije "Brazil" otkriveno je i oduzeto oko 50 kilograma marihuane, zbog čega je uhapšeno pet lica.

(Srna)