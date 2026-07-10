Akcija "Pumba" u Banjaluci: Uhapšene dvije osobe, zaplijenjeni marihuana i kokain

U akciji „Pumba“ banjalučka policija uhapsila je dvije osobe i zaplijenila oko 690 grama marihuane, kokain i druge predmete povezane sa prometom droge.

Izvor: PU Banjaluka

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u okviru akcije kodnog naziva „Pumba“, uhapsili su M.Đ. i S.M. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Akcija je bila usmjerena na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a sprovedena je po naredbama Okružnog suda u Banjaluci, uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tokom akcije izvršeni su pretresi na tri lokacije u Banjaluci.

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 690 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu, određena količina bijele praškaste materije koja asocira na kokain, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Nad uhapšenim licima u toku je kriminalistička obrada, a sve aktivnosti se preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.