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Nisu nosili kacige, vozili bez dozvole... Za dva dana u Banjaluci otkriveno 360 saobraćajnih prekršaja

Nisu nosili kacige, vozili bez dozvole... Za dva dana u Banjaluci otkriveno 360 saobraćajnih prekršaja

Autor Nikolina Damjanić
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Tokom dvodnevne pojačane kontrole saobraćaja na području Policijske uprave Banjaluka sankcionisano je 360 prekršaja, od kojih se čak 282 odnose na motocikliste, bicikliste i vozače lakih ličnih električnih vozila.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Najčešći prekršaji bili su nekorištenje zaštitne kacige, nepropisno kretanje i neispravne ili nečitke registarske oznake.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je akcija sprovedena 3. i 4. jula s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja, a kontrolisan je ukupno 471 učesnik u saobraćaju.

Od ukupno 223 kontrolisana vozača motocikala, lakih motocikala i mopeda, njih 60 sankcionisano je zbog nenošenja zaštitne kacige, dok je 51 kažnjen zbog nečitke registarske oznake na motociklu.

Policija je sankcionisala i sedam motociklista koji su vozili bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole, tri koja nisu posjedovala potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa, kao i šest vozača koji nisu imali potvrdu o registraciji vozila.

Tokom akcije kažnjena su i 103 biciklista zbog kretanja površinama koje nisu predviđene za tu vrstu vozila, dok su sva 52 kontrolisana vozača lakih ličnih električnih vozila sankcionisana zbog nekorištenja zaštitne kacige.

Pored toga, evidentirano je još 78 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno na vozače motocikala da ne upravljaju vozilima bez vozačke dozvole, da poštuju ograničenja brzine i saobraćajnu signalizaciju te da uvijek koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu.

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Tagovi

kontrole saobraćaj Banjaluka prekršaji

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