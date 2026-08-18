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Republika Srpska pokreće najveći popis nekretnina: Biće poznato ko šta posjeduje i koliko vrijedi 2

Republika Srpska pokreće najveći popis nekretnina: Biće poznato ko šta posjeduje i koliko vrijedi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
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Republika Srpska pokreće projekat procjene nepokretnosti vrijedan 68,8 miliona KM. Cilj je uspostavljanje jedinstvene evidencije nekretnina, preciznije oporezivanje i izrada socijalne karte.

Republika Srpska ulaže 68,8 miliona KM u procjenu nekretnina i digitalni registar Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Koliko u Republici Srpskoj ima kuća, stanova, poslovnih prostora i zemljišta, gdje se nalaze, kolike su njihove površine i koliko vrijede, uskoro bi trebalo da bude objedinjeno u jedinstvenom informacionom sistemu.

Riječ je o projektu procjene nepokretnosti vrijednom 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona maraka, koji će realizovati Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP).

Akreditovani službenici RUGIPP-a već obilaze teren, a građani neće snositi nikakve troškove popisa i procjene.

"Kad završimo projekat, koji će trajati najmanje pet godina, mislim da ćemo, prije svega, urediti tržište. RUGIPP će biti centralna institucija iz koje će sve ostale da vuku podatke, da se zna koliko nepokretnost vrijedi u određenim zonama, gradovima i opštinama. Banke, sudovi, opštine i druge institucije moći će da koriste te podatke", rekao je direktor RUGIPP-a Dragan Stanković.

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 Finansiranje projekta obezbijeđeno je uz podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić istakao je da uslovi zaduženja potvrđuju kredibilitet Republike Srpske.

"Kamata odgovara Euriboru. Kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja i dužinu perioda na koji je ugovor potpisan, možemo reći da je riječ gotovo o beskamatnom kreditu, uz određeni element granta kada se sve preračuna", rekao je Amidžić.

Prema planu, rok otplate kredita iznosi 32 godine, uz sedam godina grejs perioda.

Premijer Republike Srpske Savo Minić naglasio je da će projekat omogućiti preciznu evidenciju imovine, ali i stvoriti osnovu za izradu socijalne karte stanovništva.

"Republika Srpska će imati tačnu evidenciju svojih nepokretnosti, vrijednost tih nepokretnosti i mi smo vlasnici tih podataka, niko drugi. Ovo predstavlja jedan od važnih preduslova za jačanje institucionalnih kapaciteta Republike Srpske", rekao je Minić.

U okviru projekta planirano je uspostavljanje centralnog digitalnog arhiva, a procjenjuje se da će na njegovoj realizaciji biti angažovano oko hiljadu ljudi, uglavnom mladih.

Kako ovakav sistem funkcioniše u praksi pokazao je pilot-projekat sproveden u Laktašima. Prije njegove realizacije grad je od poreza na nepokretnosti godišnje prihodovao oko 900.000 KM, dok danas taj iznos premašuje 2,1 milion maraka.

U RUGIPP-u ističu da će precizniji podaci omogućiti pravednije oporezivanje, efikasnije upravljanje imovinom i jednostavnije administrativne procedure za građane i institucije.

Projekat se priprema od 2019. godine, a njegov ključni segment biće masovna procjena vrijednosti svih nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske.

(MONDO/atv)

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Tagovi

nekretnine registar Republika Srpska RUGIPP

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Komentari 2

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Mirko

Opet da neko proda softvere, već viđena i razrađena šema godinama.

zole

Još jedan lopovluk u najavi

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