CIK BiH: Prvi preliminarni rezultati sa elektronskih skenera u 20 časova

Centralna izborna komisija (CIK) BiH najavila je da će u nedjelju, 4. oktobra, na dan opštih izbora u 9 časova saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20 časova.

Izvor: CIK BiH

Prema planu rada izbornih, CIK će odziv birača do 11 časova saopštiti na konferenciji za medije u 12 časova.

Odziv birača do 15 časova biće saopšten u 16 časova.

Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobra, a u centralnom biračkom spisku upisano je 3.408.517 birača.

(Srna)