logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

CIK BiH: Prvi preliminarni rezultati sa elektronskih skenera u 20 časova

CIK BiH: Prvi preliminarni rezultati sa elektronskih skenera u 20 časova

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Centralna izborna komisija (CIK) BiH najavila je da će u nedjelju, 4. oktobra, na dan opštih izbora u 9 časova saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20 časova.

Prvi preliminarni rezultati sa elektronskih skenera u 20 časova Izvor: CIK BiH

Prema planu rada izbornih, CIK će odziv birača do 11 časova saopštiti na konferenciji za medije u 12 časova.

Odziv birača do 15  časova biće saopšten u 16 časova.

Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobra, a u centralnom biračkom spisku upisano je 3.408.517 birača. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ