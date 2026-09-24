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Kažnjeni i kandidati: CIK BiH kazio PSS sa 15.000 KM zbog zloupotrebe djece u izbornoj kampanji

Kažnjeni i kandidati: CIK BiH kazio PSS sa 15.000 KM zbog zloupotrebe djece u izbornoj kampanji

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je na današnjoj sjednici Pokret "Sigurna Srpska" (PSS) sa ukupno 15.000 KM zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje.

zgrada cik bih Izvor: Shutterstock

U prvom slučaju PSS je kažnjen sa 10.000 KM jer su kandidati ove stranke objavili fotografije sa druženja ovog političkog subjekta na kojima su se vidjela djeca.

Osim stranke kazne su dobili i kandidati koji su podijelili fotografije sa druženja Adrijana Basara 3.500 KM, dok su Mirna Savić Banjac i Tanja Palačković kažnjene sa po 3.000 KM.

U drugom slučaju PSS je kažnjen sa 5.000 KM jer su se na objavama ove stranke na društvenim mrežama vidjela djeca, a kaznu od 4.000 KM za ovaj prekršaj dobio je i kandidat stranke Draško Stanivuković.

Zbog preuranjene kampanje NiP je danas kažnjen sa 4.000 KM, a za isti iznos kažnjena je i politička partija "Snaga naroda – Ramo Isak" zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, a kaznu je dobio i kandidat ove stranke Edin Kajević koji je podijelio fotografije na kojima su djeca. Kajević je takođe kažnjen sa 4.000 KM.

CIK je danas donio i odluke o povećanju naknada za rad biračkih odbora, te odredio da operaterima bude naknada od 310 KM.
Donijeta je i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi, a ugovor u vrijednosti od 102.558 KM bez PDV-a će biti potpisan sa grupom ponuđača koji čine "Smartmatik BiH", "Smartmatik internešnl" i DSC agencija za zaštitu ljudi i imovine.

Na današnjoj sjednici članovi CIK-a Vanja Bjelica Prutina i Željko Bakalar naveli su da bi se komisija umjesto na predmete o preuranjenoj kampanji trebala više posvetiti trgovinom u biračkim odborima i izborima koji slijede.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba na kraju sjednice rekao je da su svi skeneri stigli u BiH, te da isporuka uređaja i glasačkih listića opštinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od nedjelje, 27. septembra.

(MONDO)

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Tagovi

PSS Pokret Sigurna Srpska CIK BiH Izbori 2026

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