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Cijene rastu, plate zaostaju: Sindikalna korpa u avgustu 2.936 KM

Cijene rastu, plate zaostaju: Sindikalna korpa u avgustu 2.936 KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Sindikalna potrošačka korpa za mjesec avgust 2026. godine iznosi 2.936,62 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 57,7 odsto.

Građani najviše novca daju za hranu Izvor: Envato/ThamKC

Porodice u Republici Srpskoj su najviše novca trošile na prehranu 1.354 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 731 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 245 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u avgustu mjesecu bilo potrebno izdvojiti 168 KM, podaci su Saveza sindikata RS.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu avgustu 2026. godine iznosi 1.695 KM i veća je za 7,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u julu 2026. godine, ali je realno manja za 0,9 odsto.

Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 2.286 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva i iznosi 1.286 KM.

"Zabrinjavajuće je da je zabilježeno smanjenje neto plata u većini djelatnosti, u čak 14 od 19 djelatnosti, usljed neopravdanog i nekontrolisanog rasta cijena proizvoda i usluga u Republici Srpskoj. Svako novo poskupljenje je neopravdano jer smo svjedoci, ne samo u ovoj godini, nego i prethodnih godina, da su sve cijene rasle kako su rasle i cijene energenata, sirovina i sl., ali iste te cijene nisu smanjivane kada je dolazilo do pada cijena energenata", saopšteno je iz Saveza sindikata.

Zahtijevaju od Vlade Republike Srpske da pristupi ozbiljnoj kontroli formiranja cijena, te da Odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda izmijeni u smislu njenog proširenja i obuhvata i drugih namirnica kao što su: tjestenine, riža, meso, mesne prerađevine, voće i povrće i prerađevine od voća i povrća, te pooštri kazne za privredne subjekte koji je krše i pored novčanih iznosa predvide i kaznu zatvaranja tj. zabrane rada.

"Povećanje plata više nije izbor, već neophodnost i egzistencijalna potreba. Dok cijene rastu, a plate stagniraju ili zaostaju, životni standard radnika i njihovih porodica dodatno je ugrožen", poručili su iz Sindikata.

(Mondo)

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Tagovi

potrošačka korpa plate Savez sindikata Republika Srpska

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