Kraj nepoželjnim pozivima i porukama: BiH uvodi registar "Ne zovi"

Svima nam je dobro poznat scenario - u sred radnog vremena ili porodičnog ručka zvoni telefon, a sa druge strane žice ljubazni glas pokušava da vam proda dušek, ponudi "besplatan" ljekarski pregled ili ubijedi da promijenite mobilnog operatera.

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Ovakvim neželjenim pozivima i porukama u Bosni i Hercegovini uskoro dolazi kraj.

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) usvojilo je Pravilo o javnom elektronskom registru "Ne zovi". Ovim mehanizmom svi korisnici fiksne i mobilne telefonije u BiH dobiće zvaničnu priliku da zaštite svoj broj i trajno zabrane kompanijama da ih kontaktiraju u svrhu direktnog marketinga.

Šta donosi novi registar?

Dosadašnja praksa bila je prilično neuređena – bez jedinstvene baze podataka, oglašivači su pozivali brojeve redom, a građani nisu imali jednostavan način da to zaustave. Nije postojao jasan mehanizam upisa i ispisa iz lista, što je stvaralo pravnu nesigurnost i za same korisnike i za agencije koje se bave marketingom.

Kako je saopšteno iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), uspostavljanjem registra „Ne zovi“, kompanije koje se bave direktnim marketingom biće dužne da prije slanja SMS i MMS poruka ili upućivanja poziva provjere status broja u bazi. Ukoliko se broj nalazi u registru, kontaktiranje je strogo zabranjeno.

"Pravilo je dobilo i pozitivno mišljenje o usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, čime je BiH napravila još jedan korak ka usklađivanju svog zakonodavstva sa evropskim standardima u oblasti zaštite ličnih podataka i privatnosti", stoji u saopštenju.

Kada zakon stupa na snagu?

Tehničko rješenje za funkcionalni registar već je razvijeno. Nakon objavljivanja Pravila u "Službenom glasniku BiH", RAK će donijeti posebno administrativno-tehničko uputstvo, od kada počinje da teče rok od 120 dana za potpunu uspostavu i početak rada registra.

Analiza novog Zakona o elektronskim komunikacijama

Na današnjoj sjednici, Vijeće Agencije razmatralo je i Analizu prednacrta Zakona o elektronskim komunikacijama. Iz RAK-a su upozorili na potencijalne propuste u tekstu zakona nakon što je resorno ministarstvo rasformiralo radnu grupu za njegovu izradu.

Naglašeno je da prednacrt mora pretrpiti detaljnu provjeru kako pojedine oblasti ne bi ostale potpuno neregulisane, uz napomenu da u trenutni tekst nisu u potpunosti prenijete sve obavezujuće odredbe iz pravnog nasljeđa EU.

(Mondo)