Počela izgradnja javne garaže kod stadiona: 58 metara duga, 400 mjesta, završetak radova do kraja narednog ljeta

Nova javna garaža kod Gradskog stadiona imaće 10.250 kvadratnih metara i 400 parking mjesta.

Izvor: GU Banjaluka

Nova javna garaža kod Gradskog stadiona u Banjaluci imaće više od 10.000 kvadratnih metara, oko 400 parking mjesta i šest etaža, dok će njen izgled obilježiti bronzana fasada sa aluminijumskim lamelama različitih dimenzija.

Arhitekta i glavni projektant Bojan Slijepčević iz firme "Gifa Consulting" predstavio je detalje projekta tokom obilaska gradilišta.

Objekat je pravougaonog oblika, dimenzija 58 sa 33,5 metra, a ukupna površina iznosi 10.250 kvadratnih metara.

Projektovana je spratnost koju čine suteren, prizemlje i tri sprata, dok je na vrhu ravni krov.

"Objekat je pravougaonog oblika u gabaritima 58×33,5 metra, spratnosti - suteren, prizemlje, tri sprata i ravni krov u ukupnoj površini od 10.250 kvadratnih metara, gdje je predviđeno 400 novih parking mjesta. Neka od mjesta predviđena su kao punjači za električna vozila, dok će jedan broj parkinga biti prilagođen osobama sa invaliditetom", rekao je Slijepčević.

Izvor: GU Banjaluka

Unutrašnji prostor garaže biće organizovan po "split-level" sistemu, odnosno pomoću poluetaža koje će biti međusobno povezane kratkim rampama.

Prema riječima projektanta, takvo rješenje omogućava racionalnije korištenje prostora i maksimalnu iskorištenost objekta u horizontalnom i vertikalnom smislu.

Za vertikalno kretanje predviđena su dva stepenišna jezgra, kao i lift. Konstrukciju objekta činiće kombinacija čeličnih i armirano-betonskih elemenata.

Gradonačelnik Draško Stanivuković govorio je o vanjskom izgledu ovog objekta.

"Objekat će biti bronzane boje, koja će na suncu davati poseban vizuelni efekat. Vjerujem da će po svom izgledu postati jedan od simbola Banjaluke. Fasada je projektovana tako da bude upečatljiva i da zadivi prolaznike, jer smo vodili računa o svakom detalju", rekao je Stanivuković.

Na ravnom krovu predviđeno je zelenilo, uključujući sadnice i zelene površine. Vrijednost investicije je oko 10 miliona KM, a završetak radova očekuje se do ljeta naredne godine.

Gradonačelnik je najavio i mogućnost izgradnje još dvije javne garaže na drugim lokacijama u gradu.