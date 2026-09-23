Posljedice vatrene stihije na Velikoj plaži: Izgorjela polovina plažnog mobilijara, restorani spašeni (FOTO/VIDEO)

Nakon velikog požara koji je juče izbio na Velikoj plaži u Ulcinju, danas se sabira materijalna šteta. Jak vjetar je tokom jučerašnjeg dana znatno otežavao posao vatrogascima koji su se borili da vatru stave pod kontrolu.

Izvor: RTCG / screenshot

Prema informacijama RTCG, vatrena stihija zahvatila je kupalište Cabo beach, gdje je uništena polovina plažnog mobilijara, uključujući suncobrane, ležaljke i baldahine. Srećom, brzom reakcijom, restoran na samom kupalištu je uspješno spašen.

Požar je izbio na udaljenosti od najmanje kilometar i po od ugostiteljskog objekta, no zbog snažnog vjetra izuzetno se brzo proširio do parkinga, a zatim zahvatio i plažni inventar. Vlasnik objekta istakao je da je situacija mogla biti znatno gora.

"Vatra je počela najmanje kilometar i po daleko, ali je munjevitom brzinom stigla do parkinga, nastavila da se širi i zahvatila dio plažnog mobilijara. Srećom, nije se dogodilo ni približno ono što je moglo", kazao je vlasnik.

Izvor: RTCG / screenshot

On je dodao da ne vjeruje da je požar namjerno podmetnut, ali je siguran da je uzrok ljudski faktor, ističući da dalju istragu prepušta nadležnim državnim organima. Takođe je uputio riječi zahvalnosti svim dobronamjernim ljudima koji su pritekli u pomoć tokom gašenja.

U zaštitu okolnih područja uključili su se i vatrogasci iz susjednih opština. Ekipe iz Budve bile su angažovane na odbrani plaže Havana, dok su vatrogasci iz Bara čuvali plažu Coral.