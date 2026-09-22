CIK kaznio više stranaka: SNSD-u ukupno 18.000 KM, kažnjeni i SDA, SDP i Narodni front

CIK BiH kaznio više političkih subjekata zbog kršenja Izbornog zakona, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje.

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Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je više političkih subjekata zbog kršenja odredbi Izbornog zakona, a najviše zbog vođenja preuranjene kampanje.

SNSD je u dva odvojena slučaja kažnjen sa ukupno 18.000 KM zbog preuranjene kampanje i iznošenja lažnih informacija.

U prvom slučaju ova stranka kažnjena je sa 9.500 KM, jer je utvrđeno da je kandidat Bojan Savić vodio preuranjenu izbornu kampanju. Savić je kažnjen sa 3.000 KM.

SNSD je kažnjen sa 8.500 KM jer je na profilima stranke na društvenim mrežama objavljen video u kojem je portparol SNSD-a Radovan Kovačević iznosio informacije koje, kako je navedeno iz CIK-a, ugrožavaju intergritet izbornog procesa

Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA sa 6.500 KM, SDP sa 6.000 KM, Republikanci BiH sa 3.500 KM, dok je stranka "Život" kažnjena sa 4.000 KM.

Humska snaga pravaša kažnjena je za preuranjenu kampanju sa 3.000 KM, Stranka za BiH sa 3.500 KM, dok je Narodni front kažnjen sa 3.000 KM zato što je na stranici kandidata Jelene Trivić objavljen video zapis njenog televizijskog gostovanja u kojem je vršila preuranjenu kampanju.

Osim stranke, sa 3.000 KM kažnjena je i Trivićeva.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost i za akreditovanje izbornih posmatrača 23 politička subjekta, udruženja građana, međunarodnih organizacija i ambasada u BiH.