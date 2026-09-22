Prvi snijeg zabijelio planine: Pahulje stigle na Vlašić i Bjelašnicu (FOTO/VIDEO)

Prvi snijeg ove sezone pao je na planinama u Bosni i Hercegovini. Tanki bijeli pokrivač prekrio je Vlašić na lokalitetu Kraljica i Bjelašnicu na nadmorskoj visini od 1.860 metara, donoseći pravi zimski ambijent.

Izvor: BH Meteo

Fotografije sa planina svjedoče o dolasku znatno hladnijeg talasa, pri čemu su na Vlašiću magla i niske temperature dodatno naglasile zimski prizor na travnatim površinama. Na Bjelašnici su prve pahulje pale na području Olimpijskog centra.

Ovakav razvoj vremenskih prilika precizno su najavili meteorolozi sa stranice "BH Meteo". Oni su prethodnih dana upozorili da će zahlađenje donijeti snježne padavine na vrhovima najviših planina.

"U utorak prve pahulje snijega na vrhovima pojedinih najviših planina. Snježna granica u tom periodu na oko 1.800 metara nadmorske visine", naveli su iz "BH Meteo", pojašnjavajući da se ne očekuju veće količine snijega jer će zahlađenje uglavnom biti praćeno suvim vremenom.

U narednim danima očekuje se osjetno hladnije vrijeme, naročito u jutarnjim časovima. Dodatni osjećaj hladnoće stvaraće umjeren do jak sjeverni vjetar, dok se na području Hercegovine očekuje bura. Građanima, posebno onima koji planiraju boravak na višim nadmorskim visinama, savjetuje se priprema toplije garderobe s obzirom na to da su uprkos tek započetoj kalendarskoj jeseni prvi nagovještaji zime već stigli.