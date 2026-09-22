Napad sačmaricom ispred škole u Turskoj: Povrijeđene četiri osobe, većinom učenici

Najmanje četiri osobe, od kojih su većina učenici, povrijeđene su u pucnjavi ispred srednje škole na zapadu Turske, kada je naoružani muškarac na njih otvorio vatru iz sačmarice.

Izvor: Profimedia

Naoružani I muškarac otvorio je jutros vatru ispred srednje škole na zapadu Turske, pri čemu su povrijeđene najmanje četiri osobe, većinom učenici.

Napad se dogodio ispred stručne i tehničke srednje škole u Turgutluu, gradu u pokrajini Manisa.

Kancelarija guvernera Manise potvrdila je pucnjavu i saopštila da su na mjesto napada poslate policijske i medicinske ekipe.

Unknown gunman opens fire near Turkish school, four students injuredAn unidentified gunman opened fire near İnci Üzmez Vocational and Technical High School in Turgutlu, Manisa Province.According to preliminary reports, four students were injured in the attack. The gunman reportedly fired randomly at people outside the school building. Police units and ambulances were dispatched to the scene, while the injured are receiving medical treatment. Concerned parents have also gathered near the school as authorities work to secure the area and determine the circumstances of the incident and the identity of the suspect. — The Caspian Post (@thecaspianpost)September 22, 2026

Prema navodima "Haberturka" (Habertürk), napadač je iz sačmarice pucao prema učenicima koji su dolazili u školu. Najmanje četvoro ljudi je povrijeđeno, a prve informacije ukazuju na to da su većina učenici. Motiv napada zasad nije poznat.

Treća pucnjava povezana sa školom ove godine

Današnja pucnjava dolazi pet mjeseci nakon dva teška napada na turske škole koja su se dogodila u razmaku od samo jednog dana.

U Kahramanmarašu je 15. aprila 14-godišnji učenik otvorio vatru u dve učionice. U napadu je ubijeno desetoro ljudi – učiteljica i devetoro učenika – dok ih je 13 ranjeno. Napadač je takođe poginuo.

Dan ranije bivši učenik napao je stručnu srednju školu u Sivereku, u pokrajini Šanliurfa (Şanlıurfa). Nasumično je pucao po učenicima i zaposlenima te ranio 16 ljudi, među kojima deset učenika i četvoro nastavnika. Nakon napada izvršio je samoubistvo.

Tursko Ministarstvo prosvete je nakon tih napada najavilo dodatne mjere bezbjednosti u školama, uključujući snažniju saradnju institucija, kontrolu ulazaka i izlazaka, kao i ranije prepoznavanje rizičnih situacija.