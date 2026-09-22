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Napad sačmaricom ispred škole u Turskoj: Povrijeđene četiri osobe, većinom učenici

Napad sačmaricom ispred škole u Turskoj: Povrijeđene četiri osobe, većinom učenici

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Najmanje četiri osobe, od kojih su većina učenici, povrijeđene su u pucnjavi ispred srednje škole na zapadu Turske, kada je naoružani muškarac na njih otvorio vatru iz sačmarice.

Turska: Pucnjava ispred škole, više učenika povrijeđeno Izvor: Profimedia

Naoružani I muškarac otvorio je jutros vatru ispred srednje škole na zapadu Turske, pri čemu su povrijeđene najmanje četiri osobe, većinom učenici.

Napad se dogodio ispred stručne i tehničke srednje škole u Turgutluu, gradu u pokrajini Manisa.

Kancelarija guvernera Manise potvrdila je pucnjavu i saopštila da su na mjesto napada poslate policijske i medicinske ekipe.

Prema navodima "Haberturka" (Habertürk), napadač je iz sačmarice pucao prema učenicima koji su dolazili u školu. Najmanje četvoro ljudi je povrijeđeno, a prve informacije ukazuju na to da su većina učenici. Motiv napada zasad nije poznat.

Treća pucnjava povezana sa školom ove godine

Današnja pucnjava dolazi pet mjeseci nakon dva teška napada na turske škole koja su se dogodila u razmaku od samo jednog dana.

U Kahramanmarašu je 15. aprila 14-godišnji učenik otvorio vatru u dve učionice. U napadu je ubijeno desetoro ljudi – učiteljica i devetoro učenika – dok ih je 13 ranjeno. Napadač je takođe poginuo.

Dan ranije bivši učenik napao je stručnu srednju školu u Sivereku, u pokrajini Šanliurfa (Şanlıurfa). Nasumično je pucao po učenicima i zaposlenima te ranio 16 ljudi, među kojima deset učenika i četvoro nastavnika. Nakon napada izvršio je samoubistvo.

Tursko Ministarstvo prosvete je nakon tih napada najavilo dodatne mjere bezbjednosti u školama, uključujući snažniju saradnju institucija, kontrolu ulazaka i izlazaka, kao i ranije prepoznavanje rizičnih situacija.

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Turska pucnjava škola

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