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Vašington uvodi radikalne mjere: SAD od srijede potpuno blokiraju iranske avio-kompanije širom svijeta

Vašington uvodi radikalne mjere: SAD od srijede potpuno blokiraju iranske avio-kompanije širom svijeta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Sjedinjene Američke Države od srijede, 23. septembra, uvode potpunu blokadu iranskih avio-kompanija širom svijeta.

SAD od srijede potpuno blokiraju iranske avio-kompanije širom svijeta Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

Američki ministar finansija Skot Besent tvrdi da će iranske avio-kompanije ostati bez mogućnosti globalnog funkcionisanja pod pritiskom novih američkih sankcija, koje Vašington pokušava da što više pojača.

Kako je Besent izjavio u intervjuu za CNBC, sve iranske avio-kompanije biće praktično blokirane širom svijeta. Odluka će stupiti na snagu u srijedu, 23. septembra.

Vlasti Sjedinjenih Američkih Država upozorile su sve globalne aktere u vazdušnom saobraćaju da će snositi teške posljedice ako budu sarađivali sa Teheranom.

"Ako iranski avion sleti, ne smijete mu obezbijediti gorivo, ne smijete mu pružiti usluge slijetanja i rukovanja, niti mu smijete prodavati karte. U suprotnom, bićete potpuno izbačeni iz dolarskog finansijskog sistema", rekao je Besent.

Najnoviji potez dolazi nakon što su SAD ranije ovog mjeseca uvele sankcije svim preostalim iranskim avio-kompanijama koje ranije nisu bile obuhvaćene sankcijama.

Strane kompanije sa sedištem u trećim zemljama, koje podržavaju iransku avijaciju, takođe su na meti američkog Ministarstva finansija.

Besent je prethodno obećao da će SAD proglasiti "ekonomski dan D" protiv Irana, objavljujući potpuni finansijski kontrol nad režimom u Teheranu.

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