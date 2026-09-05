Amerika gađala tri iranska naftna tankera, Teheran najavio odmazdu: "Napadi na brodove SAD biće još žešći"

Američke snage pogodile su tri iranska naftna tankera nakon što je Revolucionarna garda ispalila balističke rakete na dva ratna broda SAD, a Teheran je zaprijetio proširenjem napada.

Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

Američke snage pogodile su u subotu tri iranska naftna tankera, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga SAD, poznata kao CENTCOM.

Jedan od tankera pogođen je kod obale ostrva Harg, u blizini najvažnijeg iranskog centra za izvoz nafte, prenosi Rojters.

Prema saopštenju američke vojske, napadi su izvedeni nakon što je iranska Revolucionarna garda ispalila balističke rakete na dva broda američke mornarice.

"Neka poruka Revolucionarnoj gardi bude jasna: Ako pucate na dva naša broda, nametnućemo vam još veću ekonomsku cijenu i uništiti tri vaša", izjavio je admiral Bred Kuper, komandant američkog CENTCOM-a.

Iran zaprijetio proširenjem napada

Iran je odgovorio prijetnjom da će pojačati napade na američke vojne brodove u regionu.

"Ako se nastave zločini, ugrožavanje bezbjednosti i uznemiravanje iranskih brodova, kao i pomorska blokada Irana, napadi oružanih snaga Islamske Republike Iran na američke vojne brodove u regionu biće snažniji nego ranije, a postoji i mogućnost njihovog proširenja", saopštila je iranska vojna komanda preko državnih medija.

Iranska poluzvanična agencija Tasnim prethodno je objavila da su četiri američke rakete pogodile tanker na sidrištu u blizini Harga, prenosi Rojters.

Pozivajući se na lokalne izvore, Tasnim je naveo da nije bilo žrtava i da je evakuacija posade tankera u toku.

CENTCOM je saopštio da u napadima nije povrijeđen nijedan pripadnik američkih snaga.

Lokalni mediji objavili su i da su u napadu u blizini telekomunikacionog tornja u gradu Kuhestak poginule četiri osobe.

Nova eskalacija sukoba

Razmjena napada uslijedila je nakon eskalacije tokom prethodne nedjelje, koja prijeti dodatnim produbljivanjem sukoba započetog američkim i izraelskim udarima na Iran u februaru.

Rat je poremetio snabdjevanje energentima širom svijeta, dok se većina Amerikanaca protivi sukobu uoči izbora za Kongres u novembru.

Tramp ranije prijetio napadom na Harg

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je 31. avgusta na društvenim mrežama kratku poruku, praćenu video-snimkom napravljenim uz pomoć vještačke inteligencije, u kojoj je naveo da je ostrvo Harg "sravnjeno sa zemljom".

Iranske vlasti ranije su najavile snažan odgovor ukoliko Harg bude napadnut.

Iran je treći najveći proizvođač u Organizaciji zemalja izvoznica nafte, poznatoj kao OPEK. Prije početka rata, preko ostrva Harg izvozio je približno 90 odsto svoje sirove nafte.

Isporuke su, međutim, poremećene otkako su SAD sredinom aprila uvele blokadu iranskog izvoza nafte.

Tramp je 11. juna izjavio da želi da zauzme ostrvo Harg, ali je potom rekao da je najavljena američka vojna operacija privremeno povučena sa stola. Nekoliko dana kasnije, 17. juna, Teheran i Vašington potpisali su privremeni sporazum čiji je cilj bio okončanje rata.

Američki napad na Harg dodatno bi ugrozio iransku naftnu industriju i cjelokupnu ekonomiju zemlje, koja je već pogođena pomorskom blokadom.

SAD su blokadu iranskih luka uvele nakon što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz, kojim je prije rata prolazila petina ukupne svjetske trgovine naftom.

Cijena fjučersa sirove nafte Brent u petak je dostigla najviši nivo od 24. jula i trgovanje završila na 96,28 dolara po barelu, usljed zabrinutosti da bi rastuće tenzije na Bliskom istoku mogle dodatno da ugroze globalno snabdjevanje.

(Mondo.rs)