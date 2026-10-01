Putin: "Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije"

Govoreći o odnosima Srbije i Rusije, Putin je naglasio važnost samostalne politike Beograda.

Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je danas nadu da će nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić postati premijer Srbije i ocijenio da Vučić pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom.

"Aktuelno rukovodstvo Srbije i, do nedavno, predsjednik, a u budućnosti, nadam se i premijer Aleksandar Vučić vodi uzdržanu politiku, pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom i mi to, naravno, pozdravljamo i odgovaraćemo istom mjerom", rekao je Putin na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj, prenose RIA Novosti.

Ruski predsjednik je rekao da Rusija visoko cijeni stav Beograda zbog odbijanja uvođenja sankcija Rusiji, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Govoreći o odnosima Srbije i Rusije, Putin je rekao da su Srbi, kako je naveo, zbog "intriga Zapada" podijeljeni i ocijenio da je to nepravedno.

Na pitanje da li ga je zabrinuo dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Beograd, Putin je odgovorio: "To može da zbuni djevojke, a mi se bavimo politikom".

Putin je tokom obraćanja govorio i o odnosima Srbije sa drugim državama i međunarodnom položaju Beograda, navodeći da Moskva cijeni spremnost Srbije da vodi samostalnu politiku i zadrži stav prema sankcijama Rusiji.

"Sve je počelo bombardovanjem Jugoslavije"

Putin je tvrdio da će se globalne tenzije smanjiti "kako bude slabila zapadna hegemonija", te je okupljenima poručio da Rusija mora da izbjegne "katastrofalne scenarije".

"Čim se SSSR raspao, krugovi unutar NATO-a shvatili su to kao signal za iskorišćavanje situacije i nastavak razgrađivanja zemlje. To se, između ostalog, dogodilo u nekoliko navrata, uprkos obećanju da se Savez neće širiti", naveo je Putin.

On tvrdi da su na Zapadu prevladale snage usmjerene na borbu protiv Rusije.

"Sve je počelo još bombardovanjem Jugoslavije", upozorio je Putin.

(Blic/MONDO)