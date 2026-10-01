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U Bijeljini hapšenje zbog zelenaštva: Sipa pretresla dvije lokacije, oduzeto oko 30.000 KM

U Bijeljini hapšenje zbog zelenaštva: Sipa pretresla dvije lokacije, oduzeto oko 30.000 KM

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su danas u Bijeljini jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljeno bavljenje bankarskom, mikrokreditnom ili štedno kreditnom djelatnošću, propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

U okviru operativne akcije "Kurs" pretresene su dvije lokacije koje koristi uhapšeno lice, te privremeno oduzeto 24.100 KM i 2.990 evra, interne evidencije u vezi sa konverzijom valuta i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Aktivnosti su sprovedene po nalogu Okružnog suda u Bijeljini i pod nadzorom bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva, a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Uhapšeno lice sprovedeno je u prostorije Sipe radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predato u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

(Mondo)

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Tagovi

zelenaštvo Bijeljina SIPA

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