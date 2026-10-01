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Škole rade onlajn: Vazduh zagađen zbog požara na divljoj deponiji

Škole rade onlajn: Vazduh zagađen zbog požara na divljoj deponiji

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Vazduh u Goraždu jutros je zagađen zbog požara na deponiji smeća u Šišetima, zbog čega goraždanske škole danas rade onlajn, a građanima je izdata preporuka da tokom boravka napolju koriste zaštitne maske sa filterom.

Vazduh zagađen zbog požara na divljoj deponiji Izvor: Vatrogasna jedinica Istočno Sarajevo


Indeks kvaliteta vazduha u Goraždu jutros je iznosio 244, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za osjetljive grupe, prenijeli su federalni mediji.

Kantonalni Zavod za javno zdravstvo preporučio je školama da rade u onlajn sistemu, a građanima da smanje kretanje na otvorenom i prostorije u kojima borave drže zatvorenim, a u slučaju da moraju napolje - da koriste zaštitne maske /N95/FFP2/.

Požar na ilegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda izbio je juče u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima.

Vatrogasne jedinice i radnici komunalnog preduzeća uspjeli su da zaustave širenje vatre van granica deponije.

(Mondo)

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Tagovi

požar deponija Goražde

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