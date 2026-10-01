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Željeznice Srpske na putu oporavka? Prihod od prevoza skočio za 193 odsto

Željeznice Srpske na putu oporavka? Prihod od prevoza skočio za 193 odsto

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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"Željeznice Republike Srpske" u septembru su prevezle 140.000 tona robe, ostvarile 8.500.000 netotonskih kilometara i povećale prihod od prevoza za 193 odsto u odnosu na april, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća Dragan Zelenković.

Željeznice Srpske povećale prihod 193 odsto Izvor: Željeznice Republike Srpske

Zelenković je naveo da "Željeznice" trenutno prevoze koks na relaciji Luka Ploče – Zvornik, granica Radinac, za potrebe poslovnog subjekta iz Smedereva, te željeznu rudu na relaciji Omarska-Šamac-granica Šid-granica Radinac-Smederevo.

Isto tako, uspješno se prevoze nafta i naftni derivati na relaciji Luka Ploče - Šamac granica-Osijek za potrebe industrije nafte "Ina".

Zelenković je naveo da Uprava preduzeća ulaže maksimalne napore kako bi sa ostvarenim prihodima iz osnovne delatnosti, a uz podršku Vlade Republike Srpske, obezbijedilo nesmetano funkcionisanje preduzeća, odnosno redovna isplata ličnih dohodaka.

On je istakao da su na rezultate poslovanja tokom devet mjeseci u tekućoj godini znatno uticali nepovoljno poslovno okruženje poput gašenja rada Koksare iz Lukavca krajem februara, te prestanak rada željezare iz Zenice krajem marta, saopšteno je iz "Željeznica".

Zelenković je podsjetio da je u aprilu evidentiran najniži rezultat ostvarenog prevoza u teretnom saobraćaju u poslednjih 15 godina, sa ukupno 59.538 tona prevezene robe i ostvarenih 2.531.240 netotonskih kilometara.

On je poručio da se aktivno radi kako bi se na tržištu ugovorio prevoz, sve s ciljem oporavka i ostvarenja održivog poslovnog funkcionisanja preduzeća. 

(Srna)

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Tagovi

željeznice RS ŽRS voz saobraćaj

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