Rusija uvela novo oružje: Prvi put upotrijebljen mlazni dron sa bojevom glavom za uništavanje dalekovoda

Primjena mlaznog drona opremljenog specijalnom kumulativno-reznom bojevom glavom od 40 kilograma ukazuje na novi talas ruskih napada usmjerenih direktno na rušenje visokonaponskih stubova, čeličnih mostova i kompletne elektroenergetske mreže.

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Rusija je prvi put upotrijebila mlazni dron sa posebnom bojevom glavom namijenjenom uništavanju dalekovoda. Informaciju o napadu, koji se dogodio 30. septembra, objavio je Serhij Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog predsjednika i stručnjak za radiotehnologiju, piše Ukrajinska pravda.

Prema Beskrestnovu, riječ je o kumulativno-reznoj specijalnoj bojevoj glavi (KRSN). Objasnio je njenu svrhu i sastav. "Ta bojeva glava razvijena je isključivo za rušenje visokonaponskih stubova i čeličnih konstrukcija mostova. KRSN se sastoji od glavnog punjenja od 40 kilograma i četiri dodatna modula za uništavanje", rekao je Beskrestnov.

Grim News: Russia has begun using specialized munitions to destroy high-voltage pylons and metal bridges, says Zelenskyy's advisor.▪️ "Today, the Russians used a special munition—a shaped-charge cutting munition (KRSN)—on a jet-powered UAV [in Kiev] for the first time," stated Serhiy "Flash" Beskrestnov.▪️ This type of munition was designed specifically to destroy high-voltage pylons and metal bridge structures.▪️ The KRSN consists of a 40 kg main warhead and four strike modules.▪️ "I believe the Russians plan to attack critical high-voltage power transmission lines." — Aleksey The Great (@aleksthgrt)September 30, 2026

Upotreba ovakvog oružja na mlaznim dronovima ukazuje na to da Rusija vjerovatno planira da pojača napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Rusija sve češće koristi mlazne bespilotne letjelice u napadima na Ukrajinu.

Tokom jula zabilježeno je pet puta više takvih napada nego u junu. Ruska vojna industrija je uz to pokrenula sopstvenu proizvodnju kineskih mlaznih motora nakon što su se pojavili problemi sa direktnom nabavkom iz Kine.

To potvrđuje analiza ostataka dronova koju je sprovela specijalizovana ustanova, a u čije je nalaze uvid imala Ukrajinska pravda. Najnovije serije ruskih jurišnih dronova Geran-4 i Geran-5 opremljene su kineskim mlaznim motorima Telefly TF-TJ2000A, koji se sklapaju u pogonu Alabuga.