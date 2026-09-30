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Rusija uvela novo oružje: Prvi put upotrijebljen mlazni dron sa bojevom glavom za uništavanje dalekovoda

Rusija uvela novo oružje: Prvi put upotrijebljen mlazni dron sa bojevom glavom za uništavanje dalekovoda

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Primjena mlaznog drona opremljenog specijalnom kumulativno-reznom bojevom glavom od 40 kilograma ukazuje na novi talas ruskih napada usmjerenih direktno na rušenje visokonaponskih stubova, čeličnih mostova i kompletne elektroenergetske mreže.

Rusija počela da koristi mlazne bespilotne letjelice sa KRSN bojevim glavama Izvor: X

Rusija je prvi put upotrijebila mlazni dron sa posebnom bojevom glavom namijenjenom uništavanju dalekovoda. Informaciju o napadu, koji se dogodio 30. septembra, objavio je Serhij Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog predsjednika i stručnjak za radiotehnologiju, piše Ukrajinska pravda.

Prema Beskrestnovu, riječ je o kumulativno-reznoj specijalnoj bojevoj glavi (KRSN). Objasnio je njenu svrhu i sastav. "Ta bojeva glava razvijena je isključivo za rušenje visokonaponskih stubova i čeličnih konstrukcija mostova. KRSN se sastoji od glavnog punjenja od 40 kilograma i četiri dodatna modula za uništavanje", rekao je Beskrestnov.

Upotreba ovakvog oružja na mlaznim dronovima ukazuje na to da Rusija vjerovatno planira da pojača napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Rusija sve češće koristi mlazne bespilotne letjelice u napadima na Ukrajinu.

Tokom jula zabilježeno je pet puta više takvih napada nego u junu. Ruska vojna industrija je uz to pokrenula sopstvenu proizvodnju kineskih mlaznih motora nakon što su se pojavili problemi sa direktnom nabavkom iz Kine.

To potvrđuje analiza ostataka dronova koju je sprovela specijalizovana ustanova, a u čije je nalaze uvid imala Ukrajinska pravda. Najnovije serije ruskih jurišnih dronova Geran-4 i Geran-5 opremljene su kineskim mlaznim motorima Telefly TF-TJ2000A, koji se sklapaju u pogonu Alabuga.

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Tagovi

Rusija oružje Rat u Ukrajini

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