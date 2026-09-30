Slučaj koji potresa Gradišku: Dvojica maloljetnika puštena da se brane sa slobode

Dva maloljetna lica ispitana su u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci zbog sumnje na obljubu dvije maloljetne djevojčice u Gradišci i puštena su kući, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U toku je saslušanje tri punoljetne osobe.

Maloljetna lica ispitao je tužilac za maloljetnike i oni će se u nastavku krivičnog postupka braniti sa slobode.

Pet muškaraca od kojih su dvojica maloljetna uhapšena su juče u okolini Gradiške zbog sumnje da su imali neprimjerene odnose sa dvije mlađe djevojčice.

Za krivično djelo obljube djeteta mlađeg od 15 godina kada je djelo izvršilo više lice zaprijećena je kazna zatvora od najmanje osam godina.

(Srna)