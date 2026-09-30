logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog

Preminuo Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banjaluci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.

nebojša kuštrinović Izvor: Youtube/Srpskainfo/Screenshot

Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena kako među ljudima, tako i u medijima, objavile su Nezavisne novine.

Sem u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Poznata je njegova emisija "Kafanska".

Inače, Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banjaluci.

Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Kuštrinović in memoriam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ