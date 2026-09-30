Preminuo Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog

Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banjaluci, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima naših predaka.

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Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena kako među ljudima, tako i u medijima, objavile su Nezavisne novine.

Sem u meteorologiji, Kuštrinović je ostavio trag i u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Poznata je njegova emisija "Kafanska".

Inače, Kuštrinović je rođen 8. jula 1948. godine u Banjaluci.

Bio je diplomirani meteorolog, a radni vijek proveo je u Hidrometeorološkoj službi, kao i na mjestu direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine.

(Mondo)