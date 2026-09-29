Vukanović u Bijeljini: Cilj je izborna pobjeda i ključna uloga u političkom životu Srpske

Kandidat koalicije "Za pravdu i red" i PDP RS za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojša Vukanović izjavio je na večerašnjoj tribini u Bijeljini da se nada izbornoj pobjedi kojom će ova opoziciona stranka postati jedan od ključnih političkih subjekata.
Uoči tribine na gradskom trgu Vukanović je rekao novinarima da koalicija podržava kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu, dok je svog protivkandidata iz SDS-a Marinka Božovića i ostale opozicione lidere nazvao ćacijima.
Prema riječima Vukanovića, koalicija očekuje osvajanje 10 poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini i dva u Predstavničkom domu.
"Mi treba da vodimo svoju autentičnu politiku, imamo odlične odnose sa Srbijom, radimo na normalizaciji odnosa i pomirenju, okrenemo se normalizaciji života, jačanju institucija, otvaranju vrata EU", poručio je Vukanović.
Nosilac liste za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici šest Slaviša Cacanović pozvao je građane da izađu na izbore koji se prvi put održavaju uz primjenu savremene tehnologije.
Nosilac liste za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici tri Igor Crnadak rekao je da je za koaliciju najvažnija pobjeda Vukanovića i ocijenio da Republika Srpska želi ozbiljne, istinske i prave promjene.
"Naša zajednička lista sa `Listom za pravdu i red` je praktično jedina garancija da će promjene biti suštinske, a ne kozmetičke", rekao je Crnadak.
(Srna)