Vukanović u Bijeljini: Cilj je izborna pobjeda i ključna uloga u političkom životu Srpske

Kandidat koalicije "Za pravdu i red" i PDP RS za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojša Vukanović izjavio je na večerašnjoj tribini u Bijeljini da se nada izbornoj pobjedi kojom će ova opoziciona stranka postati jedan od ključnih političkih subjekata.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

Uoči tribine na gradskom trgu Vukanović je rekao novinarima da koalicija podržava kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu, dok je svog protivkandidata iz SDS-a Marinka Božovića i ostale opozicione lidere nazvao ćacijima.

Prema riječima Vukanovića, koalicija očekuje osvajanje 10 poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini i dva u Predstavničkom domu.

"Mi treba da vodimo svoju autentičnu politiku, imamo odlične odnose sa Srbijom, radimo na normalizaciji odnosa i pomirenju, okrenemo se normalizaciji života, jačanju institucija, otvaranju vrata EU", poručio je Vukanović.

Nosilac liste za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici šest Slaviša Cacanović pozvao je građane da izađu na izbore koji se prvi put održavaju uz primjenu savremene tehnologije.

Nosilac liste za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici tri Igor Crnadak rekao je da je za koaliciju najvažnija pobjeda Vukanovića i ocijenio da Republika Srpska želi ozbiljne, istinske i prave promjene.

"Naša zajednička lista sa `Listom za pravdu i red` je praktično jedina garancija da će promjene biti suštinske, a ne kozmetičke", rekao je Crnadak.

(Srna)