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Uhapšen u Banjaluci: Lijepio lažne etikete na alkoholna pića i varao kupce

Uhapšen u Banjaluci: Lijepio lažne etikete na alkoholna pića i varao kupce

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Policija u Banjaluci uhapsila je D.G. zbog sumnje da je alkoholna pića pakovao u ambalažu sa lažnim etiketama i oznakama drugih proizvođača.

alkoholna pića na polici Izvor: Shutterstock

Policija iz Banjaluke uhapsila je lice čiji su inicijali D.G. zbog sumnje da je alkoholna pića pakovalo u ambalažu sa lažnim etiketama i oznakama drugih proizvođača, svjesno obmanjujući potrošače u pogledu kvaliteta i porijekla robe, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Lice D.G. je osumnjičeno je da je Banjaluci neovlašteno organizovalo proizvodnju i prodavalo alkoholna pića štetna po zdravlje ljudi.

Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, izvršeni su pretresi dva putnička vozila i objekata na tri lokacije u ovom gradu.

Oduzeti su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela proizvodnja i promet škodljivih proizvoda u sticaju sa krivičnim djelima obmanjivanje potrošača i nedozvoljena trgovina.

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Tagovi

Banjaluka PU Banjaluka alkoholna pića

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