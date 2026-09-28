Željka Cvijanović: "Banjaluka se vraća realnosti, SNSD-u i ozbiljnim politikama"

Željka Cvijanović rekla je u Priječanima da vjeruje u podršku Banjalučana i veliku pobjedu SNSD-a na predstojećim izborima.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se Banjaluka vraća realnosti, SNSD-u i ozbiljnim politikama.

Cvijanovićeva je rekla da SNSD svojim ozbiljnim politikama obezbjeđuje stabilnost Republike Srpske, stabilan budžet, te sve bolju poziciju na međunarodnom planu.

"Te politike vode računa o svakom dijelu našeg grada, kao što vodi računa o svakom dijelu Republike Srpske. Vjerujem u podršku Banjalučana, u veliku pobjedu SNSD-a", rekla je Cvijanovićeva novinarima u banjalučkom naselju Priječani, gdje je prisustvovala predizbornoj tribini SNSD-a.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Goran Maričić rekao je da su predstavnici SNSD-a danas obilazili Priječane, te razgovarali sa stanovnicima.

"Nezadovoljni su onim što je nadležnost grada Banjaluka. Nemaju putnu infrastrukturu, riješenu kanalizaciju, vrtiće. U SNSD-u su, za razliku od toga, građani prepoznali državničku politiku, politiku očuvanja Republike Srpske", rekao je Maričić.

Tribini su prisustvovali i kandidati SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu BiH, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine u Izbornoj jedinici jedan Srđan Amidžić, te nosilac liste za Narodnu skupštinu Srpske u izbornoj jedinici tri Igor Dodik.