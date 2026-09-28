Robna razmjena Srpske premašila 5,2 milijarde dolara: Izvoz porastao za 4,5, a uvoz za 13,1 odsto

Obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 5,22 milijarde dolara, pri čemu je izvoz porastao za 4,5 odsto, a uvoz za 13,1 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

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Prema prethodnim podacima Zavoda, spoljnotrgovinski deficit u posmatranom periodu premašio je milijardu dolara.

"U periodu januar – avgust 2026. године obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je 5.222.381.000 USD, od čega se na izvoz odnosilo 2.061.255.000 USD, a na uvoz 3.161.126.000 USD. Spoljnotrgovinski deficit u periodu januar – avgust 2026. godine iznosio je 1.099.871.000 USD, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 65,2 odsto", navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku.

Iz Zavoda ističu da je izvoz u periodu januar – avgust 2026. godine povećan za 4,5 odsto u odnosu na period januar – avgust 2025. godine, dok je uvoz povećan za 13,1 odsto.

Samo u avgustu ove godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 220,35 miliona dolara i uvoz od 370,71 milion dolara, uz pokrivenost uvoza izvozom od 59,4 odsto.

Posmatrano po zemljama, najvažniji spoljnotrgovinski partner Republike Srpske u prvih osam mjeseci bila je Srbija sa ukupnim obimom razmjene od 898,86 miliona dolara (17,2 odsto ukupne razmjene), pri čemu je u Srbiju izvezena roba u vrijednosti od 384,83 miliona dolara, dok je uvezeno 514,02 miliona dolara.

Na drugom mjestu po obimu razmjene je Italija sa 689,33 miliona dolara (13,2 odsto), a slijede Hrvatska sa 504,62 miliona dolara (9,7 odsto), Njemačka sa 491,71 milion dolara (9,4 odsto), te Kina sa 373,58 miliona dolara (7,2 odsto) i Slovenija sa 366,68 miliona dolara (7,0 odsto).

Prema ekonomskim grupacijama zemalja, najveći dio spoljnotrgovinskog prometa ostvaren je sa zemljama Evropske unije (EU-27), na koje se odnosi 67,7 odsto ukupnog izvoza (1,39 milijardi dolara) i 53,3 odsto ukupnog uvoza (1,68 milijardi dolara) Republike Srpske.

Sa zemljama CEFTA ostvareno je 25,5 odsto izvoza (525,07 miliona dolara) i 19,2 odsto uvoza (606,02 miliona dolara).

Kada je riječ o klasifikaciji djelatnosti, ubjedljivo najveće učešće u spoljnoj trgovini ima prerađivačka industrija, koja čini 81,8 odsto ukupnog izvoza (1,68 milijardi dolara) i 91,6 odsto ukupnog uvoza (2,89 milijardi dolara).