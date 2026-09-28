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Doputovali u Moskvu: Minić i Dodik na sastancima u Rusiji, sutra razgovor sa Putinom

Doputovali u Moskvu: Minić i Dodik na sastancima u Rusiji, sutra razgovor sa Putinom

Izvor SRNA
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Delegacija Republike Srpske doputovala je noćas u Moskvu gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke, a planiran je i susret sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Minić i Dodik na sastancima u Rusiji, sutra razgovor sa Putinom Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predsjednik SNSD-a Dodik i premijer Minić danas će posjetiti Moskovski državni institut za međunarodne odnose i razgovarati sa predstavnicima te visokoškolske institucije.

Posjeta je planirana za 14.00 časova po moskovskom vremenu, odnosno 13.00 po srednjoevropskom.

Planirano je da Dodik od 14.40 časova studentima ovog univerziteta održi predavanje o temi "Budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa".

Planirano je da se danas u 18.30 časova delegacija Republike Srpske sastane sa predstavnicima Akademije nauka Ruske Federacije.

Sastanak sa Putinom planiran je za sutra u 15.00 časova po moskovskom vremenu.

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Tagovi

Rusija Milorad Dodik Savo Minić

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