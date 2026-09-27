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Osumnjičeni za pokušaj ubistva policajca u Širokom Brijegu predat Tužilaštvu

Osumnjičeni za pokušaj ubistva policajca u Širokom Brijegu predat Tužilaštvu

Autor Haris Krhalić
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M. B. iz Širokog Brijega, osumnjičen za pokušaj ubistva policajca A. V., predat je Kantonalnom tužilaštvu ZHK. Zatražen je pritvor.

pritvor Izvor: Shutterstock

Muškarac inicijala M. B. iz Širokog Brijega, osumnjičen za napad na policijskog službenika A. V., predat je Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona, a Tužilaštvo je od nadležnog suda zatražilo određivanje pritvora.

M. B. se tereti za pokušaj ubistva policijskog službenika.

Iz Uprave policije MUP-a ZHK saopšteno je da, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavljaju preduzimati potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza i potpunog rasvjetljavanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Napad na policajca A. V. dogodio se juče oko 6.00 časova ujutro, kada je zadobio teške tjelesne povrede. Prema nezvaničnim informacijama, policajac je presretnut dok se vraćao kući nakon treće smjene.

Nakon predaje Tužilaštvu, o daljem postupanju prema M. B., uključujući zahtjev za određivanje pritvora, odlučivaće nadležni sud.

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Tagovi

Široki Brijeg policija napad

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