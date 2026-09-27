Obilne kiše odnijele najmanje 70 života u Indiji i Nepalu: Vlasti strahuju od novih poplava

Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u Indiji i Nepalu. Poginulo je najmanje 70 ljudi, dok se 11 osoba vodi kao nestalo.

Izvor: Screenshot

Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u kojima je u Indiji poginulo 56 ljudi, a u Nepalu 14, dok se 11 osoba vodi kao nestalo, saopštile su vlasti ovih zemalja i upozorile na mogućnost dodatnih padavina.

Indijska sjeverna država Utar Pradeš zabilježila je 66,5 milimetara kiše od 25. septembra, u poređenju sa uobičajenih 7,6 milimetara za ovaj period.

At least 19 people have been killed as severe flooding and landslides hit India and Nepal, while 10 workers remain missing after an avalanche in the Himalayas.



It comes as India’s Uttar Pradesh recorded 19 times its normal rainfall in just 24 hours, killing 15 people and… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)September 27, 2026

U toku su spasilačke operacije i podjela pomoći u poplavljenim područjima.

Zvaničnicima je naloženo da procijene štetu na usjevima i obezbijede nadoknadu.

U izvještajima se navodi da je u Indiji povrijeđeno još 46 ljudi i oštećeno više od 1.000 kuća.

Vlasti Nepala upozorile su na moguće bujične poplave u 49 od 77 okruga u zemlji, jer nivo vode u glavnim rijekama i pritokama nastavlja da raste.