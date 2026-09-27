logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obilne kiše odnijele najmanje 70 života u Indiji i Nepalu: Vlasti strahuju od novih poplava

Obilne kiše odnijele najmanje 70 života u Indiji i Nepalu: Vlasti strahuju od novih poplava

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u Indiji i Nepalu. Poginulo je najmanje 70 ljudi, dok se 11 osoba vodi kao nestalo.

Poplave u Indiji i Nepalu: Najmanje 70 mrtvih, 11 osoba nestalo Izvor: Screenshot

Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u kojima je u Indiji poginulo 56 ljudi, a u Nepalu 14, dok se 11 osoba vodi kao nestalo, saopštile su vlasti ovih zemalja i upozorile na mogućnost dodatnih padavina.

Indijska sjeverna država Utar Pradeš zabilježila je 66,5 milimetara kiše od 25. septembra, u poređenju sa uobičajenih 7,6 milimetara za ovaj period.

U toku su spasilačke operacije i podjela pomoći u poplavljenim područjima.

Zvaničnicima je naloženo da procijene štetu na usjevima i obezbijede nadoknadu.

U izvještajima se navodi da je u Indiji povrijeđeno još 46 ljudi i oštećeno više od 1.000 kuća.

Vlasti Nepala upozorile su na moguće bujične poplave u 49 od 77 okruga u zemlji, jer nivo vode u glavnim rijekama i pritokama nastavlja da raste.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Indija Nepal poplave žrtve

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ