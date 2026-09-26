logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema elemenata krivičnog djela u požaru u Kozarcu u kojem je stradalo dijete

Nema elemenata krivičnog djela u požaru u Kozarcu u kojem je stradalo dijete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradalo je dijete. Uviđajem nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

U toku uviđaja na mjestu požara u Kozarcu, u kojem je danas stradalo dijete, nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Pripadnici Policijske uprave Prijedor i dalje preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti požara koji je izbio u porodičnoj kući u Kozarcu.

Požar je prijavljen danas oko 11.00 časova, a lokalizovali su ga pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.

Na mjestu požara izvršen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

U požaru je stradalo dijete.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor požar dijete uviđaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ