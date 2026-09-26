Nema elemenata krivičnog djela u požaru u Kozarcu u kojem je stradalo dijete

U požaru u porodičnoj kući u Kozarcu stradalo je dijete. Uviđajem nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U toku uviđaja na mjestu požara u Kozarcu, u kojem je danas stradalo dijete, nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Pripadnici Policijske uprave Prijedor i dalje preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti požara koji je izbio u porodičnoj kući u Kozarcu.

Požar je prijavljen danas oko 11.00 časova, a lokalizovali su ga pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.

Na mjestu požara izvršen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.

U požaru je stradalo dijete.