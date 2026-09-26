Peticija za zabranu Tompsonovog koncerta u Štutgartu

U Njemačkoj je pokrenuta peticija za zabranu koncerta hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Štutgartu, zakazanog za 7. novembar u "Porše areni".

Izvor: YouTube/screenshot/Croatia Records

Peticiju je pokrenula Ahenska mreža za humanitarnu pomoć i međukulturnu mirovnu saradnju, koja traži da koncert bude otkazan zbog, kako navode, Tompsonovog korištenja simbola i pozdrava povezanih sa ustaškim režimom iz perioda Drugog svjetskog rata. Organizatori naglašavaju da njihov zahtjev nije usmjeren protiv Hrvata ili hrvatske kulture, već protiv veličanja fašističkog režima.

Koncert u "Porše areni" zakazan je za 7. novembar 2026. godine, a svih 6.500 ulaznica rasprodato je za oko tri sata.

Peticija zbog pozdrava "Za dom spremni"

U tekstu peticije navodi se da Tompsonovi koncerti počinju pozdravom "Za dom spremni", koji je bio povezan sa ustaškim režimom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.

Njemački javni servis ARD navodi da je riječ o pozdravu koji je koristio ustaški režim, saveznik nacističke Njemačke. SWR je, izvještavajući o najavljenom koncertu u Štutgartu, podsjetio i na Thompsonov koncert u Zagrebu 2025. godine, kada je sa bine izgovoren dio pozdrava "Za dom", nakon čega je publika odgovorila "Spremni".

Tompson nastupa i u Frankfurtu

Tompson bi, osim Štutgarta, trebalo da nastupi i u Frankfurtu. Koncert u Jahrhunderthalle zakazan je za 13. novembar 2026. godine, a i taj nastup izazvao je reakcije i zahtjeve za njegovo otkazivanje.

Njemački mediji podsjetili su na ranije zabrane Tompsonovih nastupa u pojedinim evropskim zemljama, uključujući Švajcarsku i Austriju.

U Štutgartu je o koncertu raspravljano i na lokalnom političkom nivou, dok gradske vlasti za sada ne planiraju njegovo otkazivanje. Koncert tako ostaje zakazan za 7. novembar u Porše areni.

(SRNA/MONDO)