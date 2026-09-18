U Štutgartu traže zabranu Tompsonovog koncerta: "Nema mjesta za fašizam"

Lijeva politička grupa u Štutgartu traži da grad spriječi koncert Marka Perkovića Tompsona 7. novembra u Porše areni.

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Politička grupa „Linke SÖS Tierschutz“ u Štutgartu podnijela je zahtjev gradskom vijeću da spriječi koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, najavljen za 7. novembar u Porše areni.

U zahtjevu se od gradonačelnika Štutgarta traži da utiče na kompaniju in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, koja je u potpunom vlasništvu grada, kako bi koncert bio otkazan, a ugovor o zakupu raskinut ili poništen.

Grupa istovremeno traži da grad uvede „demokratsku klauzulu“ u pravila o iznajmljivanju svih gradskih dvorana, kojom bi bile zabranjene manifestacije na kojima se očekuje veličanje fašističkih režima, govor mržnje ili korištenje simbola protivnih ustavnom poretku.

Od gradskih vlasti zahtijeva se i da na narednoj sjednici Upravnog odbora detaljno objasne kako je došlo do toga da Tompson dobije termin u gradskoj dvorani. Takođe traže informacije o statusu ranijeg zahtjeva iz septembra 2024. godine koji se odnosi na pravila za dodjelu gradskih prostora i zabranu rasizma, ekstremizma, antisemitizma, homofobije i transfobije.

Navodi o Tompsonovim nastupima

U obrazloženju zahtjeva grupa Marka Perkovića opisuje kao ultranacionalističkog izvođača i tvrdi da njegovi koncerti nisu samo muzički događaji, već da su povezani sa političkim porukama i simbolima ustaškog pokreta.

Posebno se navodi pozdrav „Za dom spremni“, za koji grupa tvrdi da se redovno koristi na njegovim nastupima. U dokumentu se Tompsonu pripisuju i istorijski revizionizam, kao i podsticanje etničkih tenzija i nacionalističke mržnje.

U zahtjevu se navodi i da je umjetničko ime „Thompson“ povezano sa američkom pušom koju je Perković koristio tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.

Kao dodatni razlog za hitno postupanje navodi se činjenica da je prodaja ulaznica bila najavljena za 16. septembar 2026. godine.

Autori zahtjeva tvrde da su u prošlosti koncerti Marka Perkovića u njemačkom govornom području otkazivani iz bezbjednosnih razloga. Kao primjer navode Zagreb i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je u julu 2025. godine rekao da tokom njegovog mandata u Zagrebu više neće biti Tompsonovih koncerata.

Tomašević je tada, prema navodima iz zahtjeva, rekao da vjeruje da su građani dolazili zbog patriotizma i muzike, a ne zbog podrške ustaškom režimu, ali je istovremeno ukazao na pjevanje ustaških pjesama u centru Zagreba i izostanak reakcije policije.

U dokumentu se ustaški pokret opisuje kao ultranacionalistička i fašistička organizacija odgovorna za masovne zločine nad Jevrejima, Srbima, Romima i drugim grupama tokom Drugog svjetskog rata.

Grupa „Linke SÖS Tierschutz“ pozvala je gradsku upravu da reaguje prije početka prodaje ulaznica i pokuša pravnim putem zaustaviti nastup, navodeći da bi u suprotnom moglo doći do, kako tvrde, normalizacije nedemokratskih stavova u gradu.