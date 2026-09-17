Kotlićijada u nedjelju u Česmi: Rada Manojlović degustator, dolazi Baja Mali Knindža, a sprema se i dvometarski ćevap

Rada Manojlović degustiraće kotliće, dolazi Baja Mali Knindža, a u Česmi se sprema i dvometarski banjalučki ćevap.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U banjalučkom naselju Česma u nedjelju, 20. septembra, biće održana Krajiška Guča i Kotlićijada, manifestacija čiji je generalni pokrovitelj Vlado Đajić.

Program počinje u 10.00 časova nastupom trubača i Kotlićijadom, nakon čega će pripremljene kotliće degustirati Rada Manojlović. Od 15.00 časova predviđen je koncert Baje Malog Knindže i ostalih pjevača.

Za sve učesnike Kotlićijade obezbijeđene su besplatne namirnice za pripremu kotlića, dok će za posjetioce koji ne budu imali svoj kotlić Vlado Đajić i njegovi prijatelji iz Daun sindrom centra pripremiti 1.000 besplatnih porcija.

Poseban dio programa biće priprema banjalučkog ćevapa dužine dva metra, koji će biti predstavljen za Ginisovu knjigu rekorda. Ćevap će nakon pripreme biti besplatno podijeljen posjetiocima.

Pogledajte kako je to izgledalo prošle godine: