Saobraćajni kolaps: Česma "blokirana" zbog Krajiške Guče i kotlićijade (FOTO/VIDEO)

Na prilazima naselju Česma danas vladaju velike gužve, zbog održavanja manifestacije Krajiška Guča i kotlićijada, pod pokroviteljstvom predsjednika Gradskog odbora SNSD Banjaluka Vlade Đajića.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako javljaju čitaoci, saobraćaj je gotovo blokiran, neki vozači su ugasili automobile nasred puta i izašli iz vozila, jer se kolone ne pomjeraju ni nakon dužeg čekanja.

Od 15 časova očekuju se nastupi Rade Manojlović i Baje Malog Knindže, a gužve su u porastu kako građani iz Banjaluke i okolnih mjesta pristižu u velikom broju.

Pored muzičkog programa, manifestaciju prate i takmičenje u kuvanju kotlića, te ponuda hrane i pića.

(MONDO)