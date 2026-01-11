Tramp kreće u osvajanje Grenlanda?! Američki generali u klinču sa predsjednikom, kažu ovo je kraj NATO saveza

Ako bi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država krenuo u vojnu operaciju protiv Grenlanda, to bi moglo dovesti do "razaranja NATO-a iznutra", objavio je britanski list Dejli Mejl, pozivajući se na diplomatske i vojne izvore.

Prema pisanju lista Dejli mejl, Donald Tramp je naložio svojim najvišim komandantima da pripreme scenarije za potencijalnu operaciju na Grenlandu, autonomnoj teritoriji koja se nalazi pod suverenitetom Danske.

List navodi da je Tramp od Združene komande za specijalne operacije zatražio da razradi opcije, ali da se Združeni generalštab SAD tome protivi, uz ocjenu da bi takav potez bio nelegalan i bez podrške Kongresa.

Izvor iz diplomatskih krugova rekao je za Dejli mejl da su visoki američki generali pokušali da "skrenu pažnju predsjednika na manje kontroverzne poteze", poput potencijalnog udara na Iran.

Grenland kao strateško pitanje

Donald Tramp već godinama javno govori o potrebi da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom, pozivajući se na bezbjednosne razloge i potrebu da se ograniči uticaj Rusije i Kine u arktičkom regionu.

Takav stav doveo ga je u sukob sa evropskim članicama NATO-a, koje su stale uz Dansku i upozorile da bi vojna akcija protiv teritorije saveznice predstavljala presedan bez presedana unutar Alijanse.

Savjetnici guraju brzu akciju

Prema navodima Dejli mejla, ideju o brzoj akciji podržava dio Trampovih savjetnika, među kojima je i njegov politički saradnik Stiven Miler.

Ti krugovi su, kako se navodi, ohrabreni nedavnom američkom vojnom akcijom u Venecueli i smatraju da SAD treba da deluju prije nego što Rusija ili Kina ojačaju svoj uticaj na Arktiku.

"Razaranje NATO-a iznutra"

Jedan diplomatski izvor upozorio je da bi eventualna invazija na Grenland mogla da dovede do "razaranja NATO-a iznutra".

On je dodao da "pojedini evropski zvaničnici sumnjaju da je to pravi cilj tvrde MAGA struje oko Donalda Trampa".

"Zauzimanje Grenlanda moglo bi da primora evropske zemlje da napuste NATO. Ako Tramp želi da okonča savez, ovo bi mogao biti najjednostavniji način", rekao je izvor.

Skretanje pažnje sa ekonomije?

Britanski diplomati, koje citira Dejli mejl, ocjenjuju da Tramp možda vidi Grenland kao način da skrene pažnju američke javnosti sa stanja u ekonomiji uoči izbora na polovini mandata.

Jedan od izvora naveo je da bi američki predsjednik mogao kratkoročno da zaoštri retoriku, a zatim pokuša da se okrene kompromisu.

Evropa razmatra odgovor

Istovremeno, list Dejli telegraf prenio je da evropske članice NATO-a razmatraju mogućnost raspoređivanja trupa, brodova i aviona na Grenlandu kako bi zaštitile arktički region i odgovorile na bezbjednosne zahtjeve Vašingtona.

