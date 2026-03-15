Apel vatrogasaca: Građani, oprez pri paljenju trave i otpada

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
U proteklih sedam dana zabilježeno je oko 20 požara na otvorenom zbog paljenja trave, korova i otpada, upozorio je komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka Miroslav Malinić, apelujući na građane da budu oprezni i preduzmu mjere zaštite od širenja vatre.

"Čim je došlo lijepo vrijeme, krenuli smo sa upozorenjima i apelima, ali izgleda da nije pomoglo. U prvoj sedmici marta bilo je oko 16 intervencija zbog požara, a vidimo da se prethodne sedmice taj broj povećao", rekao je Malinić Srni.

On je upozorio da su za požare odgovorni isključivo građani, koji namjerno pale otpad i korov.

"Dnevne temperature vazduha su najviše do 20 stepeni Celzijusa tako da uzrok ne može biti elementarna nepogoda ili atmosfersko pražnjenje, nego je riječ o namjernoj paljevini", rekao je Malinić.

Malinić je upozorio da je dovoljan i najmanji plamen ili opušak da izazove požar koji se, usljed vjetra i suve vegetacije, brzo može proširiti i ugroziti imovinu i živote.

On je napomenuo da nije dovoljno samo obavijestiti najbližu vatrogasnu jedinicu da će nešto biti spaljeno na određenoj parceli.

"Prethodno se moraju obezbijediti svi uslovi kako bi to bilo bezbjedno spaljivanje, u kontrolisanim uslovima, da ne bi došlo do širenja požara, na primjer, da se spaljivanje ne ostavi bez nadzora dok ne bude ugašena i posljednja žiška", rekao je Malinić.

