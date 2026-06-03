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Policija otkrila ko je slao prijetnje: Maloljetnik iz Jajca osumnjičen za lažne dojave o bombama u školi

Policija otkrila ko je slao prijetnje: Maloljetnik iz Jajca osumnjičen za lažne dojave o bombama u školi

Autor Dragana Božić
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Maloljetno lice slalo je lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u jednoj osnovnoj školi na području Jajca, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Maloljetnik iz Jajca osumnjičen za lažne dojave o bombama u školi Izvor: MONDO/Dragana Božić

Ovo lice je više puta u maju na službenu imejl adresu škole slalo dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, što je dovelo do prekida nastave i uznemirenosti građana.

Policija je, uz pomoć službenika Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH i međunarodnih internet provajdera, locirala digitalne tragove koji su doveli do izvršioca.

Po naredbi suda, policija je juče pretresla stambeni objekat u Jajcu i tom prilikom od lica N.M. (51) i maloljetnog lica rođenog 2012. godine oduzela dva mobilna telefona koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela lažno prijavljivanje.

Iz kantonalnog MUP-a uputili su apel roditeljima i starateljima da pojačaju nadzor nad načinom na koji njihova djeca koriste internet i "pametne" telefone. 

(Srna)

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Tagovi

Jajce policija lažna dojava maloljetnik

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