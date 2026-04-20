Policija na terenu: Prijetnje bombama u više škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) policija vrši preglede prostorija više osnovnih i srednjih škola koje su jutros dobile dojave putem elektronske pošte o postavljenim eksplozivnim napravama, rekla je portparol MUP-a HNK Ilijana Miloš.

"Mjesta događaja su osigurana, a u toku su protiveksplozivni pregledi uz pomoć službenog psa. Više informacija biće poznato nakon završetka pregleda. Učenici su evakuisani, a dio njih nije ni došao u školu jer je prva dojava zaprimljena u 7.15 časova", rekla je Miloševa.

Dojave su zaprimljene u Mostaru u Srednjoj politehničkoj školi, Drugoj gimnaziji u Sjevernom logoru, Srednjoj školi "Sestara milosrdnica", Muzičkom centaru "Pavaroti" i Osnovnoj školi "Silvija Strahimira Kranjčevića" na Bijelom Brijegu.

Dojave su zaprimile i srednje škole u Čapljini, Konjicu, Јablanici, Stocu i Neumu, kao i osnovna škola u Neumu.

