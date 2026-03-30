logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neće biti nastave u drugoj smjeni: Dojava o bombi i u banjalučkoj Gimnaziji

Autor D.V.
0

U banjalučkoj Gimnaziji prijavljeno je da je postavljena bomba.

Dojava o bombi u Gimnaziji Banjaluka Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nastave u drugoj smjeni, prema trenutnim informacijama, neće biti, pišu "Nezavisne novine".

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji je došla nakon što je jutros javljeno da su postavljene bombe u tri osnovne škole u Banjaluci.

Podsjećamo, o navedenom su se oglasili i iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

"U ovakvim situacijama najvažnije je da sistem reaguje brzo, smireno i odgovorno. Sve škole su postupile u skladu sa propisanim procedurama, a nadležne službe rade svoj posao. Želim jasno da poručim roditeljima da je bezbjednost njihove djece u potpunosti prioritet i da nema mjesta za paniku. Svaku prijavu shvatamo ozbiljno, ali isto tako postupamo isključivo na osnovu provjerenih informacija i u koordinaciji sa nadležnim institucijama", istakao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS.

Tagovi

bomba dojava Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

