Neće biti nastave u drugoj smjeni: Dojava o bombi i u banjalučkoj Gimnaziji

U banjalučkoj Gimnaziji prijavljeno je da je postavljena bomba.

Nastave u drugoj smjeni, prema trenutnim informacijama, neće biti, pišu "Nezavisne novine".

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji je došla nakon što je jutros javljeno da su postavljene bombe u tri osnovne škole u Banjaluci.

Podsjećamo, o navedenom su se oglasili i iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

"U ovakvim situacijama najvažnije je da sistem reaguje brzo, smireno i odgovorno. Sve škole su postupile u skladu sa propisanim procedurama, a nadležne službe rade svoj posao. Želim jasno da poručim roditeljima da je bezbjednost njihove djece u potpunosti prioritet i da nema mjesta za paniku. Svaku prijavu shvatamo ozbiljno, ali isto tako postupamo isključivo na osnovu provjerenih informacija i u koordinaciji sa nadležnim institucijama", istakao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS.