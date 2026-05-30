"Snose punu odgovornost": Hladan tuš za Putina, Rumunija tvrdi da je dron ruske proizvodnje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Rumunske vlasti saopštile su da je dron koji je pao na zgradu nesumnjivo ruske proizvodnje, odbacujući tvrdnje da je njegovo poreklo nejasno.

Rumunske vlasti o dronu koji je pogodio zgradu Izvor: Shutterstock/Constantin Grigorita/@jurgen_nauditt/X

Dron koji je u četvrtak uveče pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu nesumnjivo je ruske proizvodnje, izjavio je vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruca, kategorično odbacujući spekulacije o porijeklu letjelice.

Na konferenciji za novinare održanoj u petak uveče u Ministarstvu odbrane, kojoj je prisustvovao i načelnik Generalštaba, Miruca je negirala spekulacije da dron koji je izazvao jutrošnji incident nije ruski.

Poziv ruskoj strani

"Pozivamo one iz Rusije koji veruju da postoje detalji koji bi ovaj dron učinili neruskim, da od sutra dođu u sjedište Glavne obavještajne uprave Oružanih snaga, gde mogu da potraže serijski broj na proizvodima ruske proizvodnje. Razumijem ovu maglu koja se stvara oko ruske agresije protiv Ukrajine, ali ono što je tamo pronađeno, na osnovu serije predmetnih komponenti, nesumnjivo je proizvod ruske proizvodnje", rekao je vršilac dužnosti ministra odbrane.

Rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju takođe je večeras reagovala, rekavši za France24 da nema mnogo strpljenja za tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da je prerano reći odakle je došao dron.

Putinov odgovor

Reakcija rumunskog zvaničnika usljedila je nakon što je ruski predsjednik doveo u pitanje porekla drona koji se srušio na stambenu zgradu u Galacu.

"Ne znam kakva je dron eksplodirao u Rumuniji. Neka nam pošalju ostatke", rekao je Vladimir Putin novinarima, prema pisanju lista "Kijev posta".

Incident u Galacu

Dron se srušio na stambenu zgradu u četvrtak uveče oko dva sata ujutru. Dvije osobe su dobile medicinsku pomoć na licu mjesta, dok su žena i četrnaestogodišnje dete prevezeni u bolnicu sa opekotinama. Oko 70 stanovnika je evakuisano.

Ministarstvo odbrane je objavilo da se radi o dronu "Geran 2" ruske proizvodnje i da je ceo njegov teret eksplodirao pri udaru.

"Rusija snosi punu odgovornost za ovaj incident", rekao je predsjednik Nikušor Dan.

