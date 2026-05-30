Potvrđena dugoročna saradnja sa Gaspromom: Planirana nova ulaganja u gasni sektor Srpske

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Republika Srpska zadržaće status povlaštenog partnera ruskog "Gasproma" u dugoročnom snabdijevanju prirodnim gasom, dok su ruski partneri izrazili spremnost za nova ulaganja u gasnu infrastrukturu, gasne elektrane i toplane.

To je poručeno nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa rukovodstvom "Gasproma" u Sankt Peterburgu, gdje je potvrđena podrška projektima gasifikacije i daljeg razvoja energetskog sektora.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je sastanak bio veoma produktivan te da je potvrđeno strateško partnerstvo sa ruskom kompanijom.

„Republika Srpska ostaje povlašten partner ‘Gasproma’ u dugoročnom snabdijevanju gasom. Predstavili smo strategiju izgradnje magistralnog i sekundarnih gasovoda širom Republike Srpske, jer je gas energent bez kojeg nema razvoja industrije niti zadovoljavanja potreba građana. Do 2035. godine planirana je značajno veća upotreba gasa“, rekao je Đokić.

On je izrazio uvjerenje da će nakon završetka rata u Ukrajini doći do normalizacije odnosa između Evropske unije i Rusije, što bi, kako smatra, moglo omogućiti nesmetaniji pristup ruskom gasu evropskom tržištu.

„Logično je očekivati da Evropska unija sa Rusijom, kao jednom od najvećih svjetskih sila, ponovo uspostavi saradnju. Vjerujem da će države koje su godinama sarađivale sa ‘Gaspromom’ znati da cijene doprinos te kompanije razvoju gasnih sistema u regionu“, naveo je Đokić.

Generalni direktor „Sarajevo-gasa“ iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek rekao je da je tokom sastanka potvrđeno da će Republika Srpska i dalje dobijati ruski gas po najpovoljnijim uslovima, te da će novi ugovor o snabdijevanju biti dugoročan.

„Rukovodstvo ‘Gasproma’ pokazalo je veliko interesovanje za projekat gasifikacije Republike Srpske. Planiramo da godišnja potrošnja premaši milijardu kubnih metara gasa, čime postajemo ozbiljan partner kako ‘Gaspromu’, tako i drugim gasnim kompanijama“, rekao je Elek.

Prema njegovim riječima, ruska strana zainteresovana je i za ulaganja u gasne elektrane, kao i za razvoj gasnih toplana u većim gradovima poput Banjaluke, Bijeljine i Doboja.

Elek je istakao da će izgradnja planiranog gasovoda otvoriti nove razvojne mogućnosti za Republiku Srpsku, te da je predviđeni rok za realizaciju projekta četiri godine.

„Dio po dio sistema biće puštan u rad kako bude izgrađen, pa već naredne godine očekujemo konkretne razgovore o priključenju novih gradova. Vjerujem da će se do završetka ovih projekata stabilizovati i prilike u Evropi, te da će ekonomija ponovo biti ključni faktor međunarodne saradnje“, zaključio je Elek.

