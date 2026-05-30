Evropski vojni projekat od 100 milijardi evra pred raspadom: Francuska i Njemačka u sukobu oko novog aviona

Evropski projekat razvoja borbenog sistema FCAS suočen je sa ozbiljnim političkim i industrijskim sukobima između Francuske i Njemačke.

Neslaganja oko proizvodnje, izvoza oružja i vojne namjene aviona dovela su u pitanje zajednički razvoj sistema vrijednog 100 milijardi evra.

Stručnjaci upozoravaju da bi Evropa mogla odustati od velikih zajedničkih vojnih projekata ukoliko FCAS ne uspije.

Evropske države već godinama pokušavaju da razviju zajedničke vojne sisteme kako bi smanjile zavisnost od SAD i ojačale sopstvenu odbrambenu industriju.

Ideja je jednostavna, umjesto da svaka država posebno troši milijarde na razvoj aviona, tenkova i drugih sistema, zemlje Evropske unije zajedno ulažu novac, tehnologiju i znanje.

Međutim, u praksi se pokazuje da je takva saradnja na polju evropske odbrane mnogo teža nego što izgleda.

Nacionalni interesi prije svega

Glavni problem je to što svaka država ima svoje vojne potrebe, političke interese i industrijske ciljeve.

Francuska želi da zaštiti svoju vojnu industriju i stratešku autonomiju, Njemačka insistira na pravilima izvoza oružja i raspodjeli poslova, dok druge zemlje traže dio proizvodnje i radna mjesta za svoje kompanije. Zbog toga se gotovo svaki veliki evropski projekat pretvara u dugotrajne pregovore i sukobe oko toga ko će voditi projekat, gdje će se proizvoditi oprema i kakve će karakteristike imati buduće oružje.

Najbolji primjer za to je projekat FCAS (Future Combat Air System), budući evropski borbeni sistem koji zajednički razvijaju Francuska, Njemačka i Španija. Taj projekat trebalo bi da donese novu generaciju borbenih aviona, dronova i digitalnih sistema za povezivanje svih jedinica na ratištu.

Međutim, umjesto simbola evropskog jedinstva, FCAS je postao primjer koliko je teško uskladiti interese različitih država.

Evropa je željela zajednički da razvije borbeni avion nove generacije. Sadašnji Jurofajter nastao je još osamdesetih godina prošlog vijeka i, uprkos modernizacijama, u budućnosti više neće moći da parira najmodernijim konkurentima.

Ali već tokom razvoja novog aviona pojavili su se brojni sukobi: gdje će avion biti proizveden, koje oružje mora da nosi, koliko će koštati i kome će smjeti da se prodaje. Poseban problem predstavljaju njemačka pravila izvoza oružja, koja su mnogo stroža od francuskih.

Zbog svih tih nesuglasica najveći evropski vojni projekat danas bi mogao da se završi razvojem dva različita aviona umjesto jednog zajedničkog. Kompanija Airbus, koja zastupa njemačku i špansku stranu projekta FCAS, saopštila je da je spremna i na "promjenu programa" poslije višegodišnjih političkih i industrijskih sukoba.

To bi moglo da znači da Francuska i Njemačka razvijaju odvojene borbene avione, dok bi saradnja ostala u oblastima poput dronova, senzora i digitalnih sistema koji povezuju bojište u realnom vremenu, piše DW.

Pritom se postavlja i mnogo šire pitanje: koliko će borbeni avion uopšte biti važan u budućim ratovima? Iskustva iz savremenih sukoba pokazuju da sve veću ulogu imaju dronovi, softver i mrežno povezivanje različitih sistema na frontu.

Sama mogućnost da nastanu dva različita aviona predstavlja veliki udarac za projekat koji je nekada bio simbol francusko-njemačkog vojnog jedinstva.

Vlade Francuske, Njemačke i Španije i dalje pregovaraju o budućnosti FCAS-a. Generalni direktor Airbusa Gijom Fori smatra da čitav program i dalje ima smisla čak i ako razvoj zajedničkog aviona zapadne u krizu. Prema njegovim riječima, zastoj jednog dijela projekta ne bi smio da ugrozi razvoj evropskih vojnih tehnologija.

Međutim, pitanje više nije samo sudbina jednog aviona. Sve češće se postavlja pitanje da li evropske države uopšte mogu zajedno da razvijaju velike sisteme naoružanja.

FCAS je pokrenut 2017. godine kao zajednički projekat Francuske i Njemačke, a kasnije se pridružila i Španija. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 100 milijardi evra, a cilj je razvoj borbenog sistema šeste generacije do 2040. godine.

Program ne obuhvata samo avion, već i dronove, motore, bespilotne letjelice i takozvani "borbeni oblak", digitalni sistem koji povezuje avione, senzore i podatke sa fronta u realnom vremenu, prenosi DW.

Ipak, upravo je avion postao glavni izvor sukoba. Francuska traži da novi avion može da nosi nuklearno oružje i da djeluje sa nosača aviona, dok Njemačka nema takve potrebe jer ne posjeduje nosače aviona niti nuklearno oružje. Berlin je već odlučio da kupi američke F-35 avione za NATO misije nuklearnog odvraćanja.

Razlike postoje i u industrijskim interesima. Francuski Dassault Aviation želi vodeću ulogu u razvoju aviona, dok Airbus Defence and Space insistira na većem učešću njemačke i španske industrije. Sporovi oko raspodjele poslova, tehnologije i radnih mjesta traju godinama bez većeg napretka.

Zbog toga sve više stručnjaka smatra da budućnost evropske vojne saradnje možda nije u jednom zajedničkom avionu, već u digitalnim sistemima koji povezuju različite vrste oružja i jedinica.

Slični problemi pojavljuju se i kod drugog velikog francusko-njemačkog projekta, razvoja evropskog "supertenka" MGCS (Main Ground Combat System), koji bi trebalo da zamijeni njemački Leopard 2 i francuski Leklerk.

Iako je projekat zamišljen kao simbol vojne saradnje dvije najveće evropske sile, i on se suočava sa političkim i industrijskim sukobima. Njemačka kompanija Rajnmetal čak tvrdi da njen novi tenk Panter već predstavlja tenk budućnosti, pa se postavlja pitanje da li je razvoj potpuno novog sistema uopšte potreban.

Rat u Ukrajini dodatno je podstakao evropske države da povećaju ulaganja u odbranu i smanje zavisnost od SAD. Evropska unija zato sve više govori o zajedničkoj nabavci oružja i jačanju evropske vojne industrije.

Ipak, problemi oko FCAS-a pokazuju koliko je teško sprovesti takve planove u praksi. Ako projekat ne uspije, evropske države bi ubuduće mogle mnogo opreznije da ulaze u velike zajedničke vojne programe.

(EUpravo zato.rs/DW)