Odbrana štićene ličnosti: U Foči održana taktičko-pokazna vježba "Drina 2026" (FOTO)

U Foči je održana taktičko-pokazna vježba "Drina 2026", čija je glavna tema bila odbrana i spasavanje štićene ličnosti u slučaju terorističkog napada.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Prvi dio vježbe odnosio se na spasavanje štićene ličnosti koja je napadnuta tokom vožnje, a drugi dio na spasavanje štićene ličnosti tokom spuštanja na raftingu.

U realizaciji zadataka učestvovao je veliki broj elitnih jedinica i službi, uključujući pripadnike Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), Žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo, te Policijske uprave Foča.

Pored pripadnika MUP-a Republike Srpske, u vježbi su ravnopravno učestvovali i Vazduhoplovni servis Republike Srpske, Republička uprava civilne zaštite, Odsjek civilne zaštite Foča, Gorska služba spasavanja, Teritorijalna vatrogasna jedinica Foča, kao i Služba hitne pomoći.

Vježba je održana na lokaciji akva-parka, na ušću Ćehotine u Drinu.