Povodom Dana policije Republike Srpske, danas je na Trgu Krajine u Banjaluci održana taktičko-pokazna vježba koju su organizovali pripadnici Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova RS.
U vježbi su učestvovali pripadnici žandarmerijskih jedinica iz Bijeljine, Foče i Zvornika zajedno sa psima tragačima.
Pored toga, upriličen je i taktičko-pokazni zbor MUP-a RS, tokom kojeg su građani imali priliku da se upoznaju sa radom policije i njenim operativnim sposobnostima.
Pogledajte taktičko-pokaznu vježbu MUP-a RS na Trgu Krajine u Banjaluci (FOTO/VIDEO)
Na Trgu su bili izloženi naoružanje, oprema i vozila MUP-a Srpske "despot" i "vihor".
U okviru programa, održan je i muzički defile policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske.
Vježbi su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević, načelnici policijskih uprava i brojni građani.