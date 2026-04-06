Pogledajte taktičko-pokaznu vježbu MUP-a RS na Trgu Krajine u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Povodom Dana policije Republike Srpske, danas je na Trgu Krajine u Banjaluci održana taktičko-pokazna vježba koju su organizovali pripadnici Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U vježbi su učestvovali pripadnici žandarmerijskih jedinica iz Bijeljine, Foče i Zvornika zajedno sa psima tragačima.

Pored toga, upriličen je i taktičko-pokazni zbor MUP-a RS, tokom kojeg su građani imali priliku da se upoznaju sa radom policije i njenim operativnim sposobnostima.

Na Trgu su bili izloženi naoružanje, oprema i vozila MUP-a Srpske "despot" i "vihor".

U okviru programa, održan je i muzički defile policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske.

Vježbi su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević, načelnici policijskih uprava i brojni građani.