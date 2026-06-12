Novi red vožnje od ponedjeljka: Počinje ljetni režim u javnom prevozu

Od ponedjeljka, 15. juna, na snagu stupa ljetni režim vožnje u javnom prevozu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Završetkom školske godine i početkom sezone godišnjih odmora primjenjuje se ljetnji režim održavanja redova vožnje, koji će biti na snazi od ponedeljka 15. juna.

Ovaj red vožnje, koji počinje 15. juna i traje do 31. avgusta, prilagođen je smanjenim prevoznim potrebama tokom ljetnjeg perioda i podrazumijeva samo manje korekcije polazaka na određenim linijama.

Organizacija sistema javnog prevoza putnika funkcioniše sa dva režima održavanja reda vožnje, i to u periodu zimskog školskog raspusta i periodu ljetnjeg školskog raspusta i sezone godišnjih odmora.