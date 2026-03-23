Stanivuković posjetio fabriku "Ikarus" pa najavio: "Banjaluka dobija prve električne autobuse i tramvaje" (VIDEO)

Delegacija Grada Banjaluka predvođena gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem posjetila je jednu od najvećih fabrika autobusa u Evropi, “Ikarus”, gdje su razgovarali o mogućnostima kupovine.

Izvor: Grad Banja Luka

"Posebnu pažnju posvetili smo inovativnim rješenjima, poput modernih električnih tramvaja bez šina, koji predstavljaju budućnost urbanog javnog prevoza. Ovo su prvi, ali važni koraci ka tome da Banjaluka ponovo preuzme upravljanje javnim prevozom i obezbijedi sistem koji je moderan, efikasan i, prije svega, u skladu sa ekološkim standardima", poručio je gradonačelnik.

Ističe da se u periodu koji je pred nama očekuje dolazak prvih testnih autobusa i tramvaja, kao i pokretanje procedura za njihovu nabavku.

"Ovo je početak šire vizije, da Banjaluka dobije javni prevoz kakav zaslužuje i da upravljanje ključnim gradskim preduzećima vratimo tamo gdje pripada – u ruke Banjeluke – zaključio je gradonačelnik.

