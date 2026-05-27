Crni bilans hantavirusa: SZO se oglasila o broju zaraženih i preminulih

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Broj zaraženih smrtonosnim hantavirusom na luksuznom brodu "MV Hondijus" zvanično je porastao na 13, nakon što je u Španiji hitno izolovan novi pacijent.

Broj potvrđenih slučajeva hantavirusa povezanih sa kruzerom "MV Hondijus", porastao je na 13, dok su tri osobe preminule, saopštio je danas generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus dodajući da nije bilo smrtnih slučajeva od 2. maja.

On je naveo da je Španija prijavila novi slučaj hantavirusa među putnicima koji su u karantinu, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 13, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, od ukupnog broja oboljelih tri osobe su preminule, ali novih smrtnih slučajeva nije bilo od 2. maja, dok se situacija ocjenjuje kao stabilna.

Gebrejesus je dodao da zaraženi putnici dobijaju potrebnu medicinsku njegu, dok su ostali i dalje u karantinu.

U posljednje dvije nedelje svi preostali putnici, članovi posade i medicinsko osoblje napustili su kruzer "MV Hondijus", koji je bio epicentar izbijanja infekcije.

SZO navodi da su hantavirusi virusi koje prenose glodari i koji mogu da izazovu ozbiljna oboljenja kod ljudi, a procenjuje se da se širom svijeta godišnje registruje između 10.000 i 100.000 slučajeva, u zavisnosti od soja virusa.   

